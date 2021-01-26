Жена Владимира Вдовиченкова оказалась в больнице

Супруга актера Владимира Вдовиченкова и звезда фильма «, Левиафан» была госпитализирована в Москве. Об этом сообщили журналисты издания «ФАН».

По данным источника, Лядову увезли в больницу с сильными болями в животе. Скорую жене вызвал Вдовиченков. Причиной боли, предположительно, оказалось обострение гинекологического заболевания. Сейчас Елена находится в больнице и проходит медицинские обследования.

Напомним, что общих детей у пары нет, и этот вопрос стал одним из наиболее часто задаваемых. Дело во многом в позиции Вдовиченкова о важности появления детей в жизни каждого человека. Актер считает очень важным сам факт рождения наследников, вопрос продолжения рода стоит для него на первом месте. У самого Вдовиченкова есть двое детей от разных жен.

Лядову несколько раз подозревали в беременности, однако актриса всегда опровергала слухи, призывая журналистов не верить фейковым новостям.

На вопросы же о детях и Вдовиченков, и Лядова всегда отвечают шутками, и заявляют, что слишком заняты карьерой, чтобы думать о детях.