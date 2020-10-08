passion.ru

Лядова и Вдовиченков пришли на премьеру нового провокационного фильма с Асмус

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 13

Елена Лядова и Владимир Вдовиченков

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

В столичном кинотеатре «Иллюзион» в рамках ММКФ состоялся показ картины Филиппа Юрьева Kitoboy.

Одними из первых ленту оценили Владимир Вдовиченков и Елена Лядова, Александра Ревенко, Варвара Шмыкова, Теона Дольникова, министр культуры РФ Ольга Любимова и многие другие.

Команда фильма

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Фильм зрителям представили режиссер Филипп Юрьев, продюсер Алексей Учитель и снявшиеся в нем актеры. Правда, сыгравшие главные роли Владимир Онохов и Кристина Асмус в кинотеатре не появились.

По сюжету, все меняется в жизни юного чукотского охотника Лешки с появлением в поселке интернета. Он влюбляется, впервые и сильно, в молчаливую девушку из видеочата. Узнав, что она живет в Детройте, Лешка решается на самый отчаянный поступок в своей жизни. На прошедшем недавно «Кинотавре» картина получила несколько наград.

В широкий прокат фильм выходит 8 октября 2020 года. Купить билеты можно здесь.

Напомним, недавно в столичном кинотеатре «Россия» наконец состоялась долгожданная торжественная церемония открытия 42-го Московского международного кинофестиваля, ранее перенесенная с весны на осень из-за пандемии. По красной дорожке прошлись знаменитости, в числе которых были Юлия Снигирь и Евгений Цыганов, Елизавета Боярская и многие другие.

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!