Лядова и Вдовиченков пришли на премьеру нового провокационного фильма с Асмус
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Одними из первых ленту оценили Владимир Вдовиченков и Елена Лядова, Александра Ревенко, Варвара Шмыкова, Теона Дольникова, министр культуры РФ Ольга Любимова и многие другие.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Фильм зрителям представили режиссер Филипп Юрьев, продюсер Алексей Учитель и снявшиеся в нем актеры. Правда, сыгравшие главные роли Владимир Онохов и Кристина Асмус в кинотеатре не появились.
По сюжету, все меняется в жизни юного чукотского охотника Лешки с появлением в поселке интернета. Он влюбляется, впервые и сильно, в молчаливую девушку из видеочата. Узнав, что она живет в Детройте, Лешка решается на самый отчаянный поступок в своей жизни. На прошедшем недавно «Кинотавре» картина получила несколько наград.
В широкий прокат фильм выходит 8 октября 2020 года. Купить билеты можно здесь.
Напомним, недавно в столичном кинотеатре «Россия» наконец состоялась долгожданная торжественная церемония открытия 42-го Московского международного кинофестиваля, ранее перенесенная с весны на осень из-за пандемии. По красной дорожке прошлись знаменитости, в числе которых были Юлия Снигирь и Евгений Цыганов, Елизавета Боярская и многие другие.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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