Лядова и Вдовиченков пришли на премьеру нового провокационного фильма с Асмус

По сюжету, все меняется в жизни юного чукотского охотника Лешки с появлением в поселке интернета. Он влюбляется, впервые и сильно, в молчаливую девушку из видеочата. Узнав, что она живет в Детройте, Лешка решается на самый отчаянный поступок в своей жизни. На прошедшем недавно «Кинотавре» картина получила несколько наград.

В широкий прокат фильм выходит 8 октября 2020 года. Купить билеты можно здесь.