«Мы оказались родными людьми»: Лядова и Вдовиченков дали первое совместное интервью
Фото: Instagram Владимира Вдовиченкова
«Не могу сказать, что это была моментальная симпатия. Так не бывает сразу: "Все брошу и женюсь". Я присматривался, она покорила меня своей необычностью... В процессе общения оказалось, что я приобрел вдруг родного человека. Мы очень похожи, с первого дня нашего контакта мы не расставались больше. С ней я стал мягче, перестал быть агрессивным, раньше мог из-за пустяка подраться. Мы прекрасно друг друга дополняем, Елена очень рассудительная, а я был очень вспыльчивым», — рассказал Владимир Вдовиченков в шоу «Света вокруг света». Сама Елена Лядова отметила, что супруг покорил ее добротой и заботой.
Напомним, в 2012 году Елена Лядова получила престижную кинопремии «Золотой орел» и «Ника» в номинации «Лучшая женская роль второго плана» за роль в фильме Андрея Звягинцева «Елена». Успех омрачило расставание с актером Александром Яценко, с которым Лядова прожила в гражданском браке семь лет. Яценко закрутил роман с гримершей, а когда обо всем стало известно, актеры расстались. Спустя пару лет очередной успех Елены Лядовой уже ничто не омрачало: на этот раз она получила награды за роль в фильме «Левиафан», на съемках которого познакомилась со своим нынешним супругов Владимиром Вдовиченковым.
Фото: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!