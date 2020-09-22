«Мы оказались родными людьми»: Лядова и Вдовиченков дали первое совместное интервью

«Не могу сказать, что это была моментальная симпатия. Так не бывает сразу: "Все брошу и женюсь". Я присматривался, она покорила меня своей необычностью... В процессе общения оказалось, что я приобрел вдруг родного человека. Мы очень похожи, с первого дня нашего контакта мы не расставались больше. С ней я стал мягче, перестал быть агрессивным, раньше мог из-за пустяка подраться. Мы прекрасно друг друга дополняем, Елена очень рассудительная, а я был очень вспыльчивым», — рассказал Владимир Вдовиченков в шоу «Света вокруг света». Сама Елена Лядова отметила, что супруг покорил ее добротой и заботой.