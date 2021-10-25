Жена Виктора Логинова передумала разводиться после его трогательного признания в любви
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @guskova.maria
Некоторое время назад Мария Гуськова опубликовала в своем Instagram неоднозначный пост:
«На первом месте — профессия. И только. А потом уже все остальное», — и в ответ на вопросы поклонников ответила, что задумалась о разводе.
Виктор Логинов сразу отреагировал на проблемы в отношениях и написал в своем личном блоге очень трогательный пост со словами любви и благодарности, посвященный его супруге.
«Год. Это так мало и так много. За этот год мы не были вместе, может, неделю, а, может, и меньше. Но ни на секунду, ни на мгновение я не оставался без тебя в душе. В сердце. В голове. Я очень люблю тебя, моя жена. Спасибо за счастье! Годовщина свадьбы… Счастливы вместе», — написал он.
Позже артистка появилась рядом с мужем во время записи интервью для Вадима Манукяна в его шоу и поддерживала мужа за кадром. Как сообщает РИА ФАН, съемки прошли за три недели до того, как в годовщину их свадьбы Логинов сделал нежное признание своей любимой.
А комментировать инцидент с заявлением своей жены актер отказался, давая понять, что конфликт исчерпан.
Фото: Instagram, Global Look Press