Жена Виктора Логинова передумала разводиться после его трогательного признания в любви

Некоторое время назад Мария Гуськова опубликовала в своем Instagram неоднозначный пост:

«На первом месте — профессия. И только. А потом уже все остальное», — и в ответ на вопросы поклонников ответила, что задумалась о разводе.

Виктор Логинов сразу отреагировал на проблемы в отношениях и написал в своем личном блоге очень трогательный пост со словами любви и благодарности, посвященный его супруге.

«Год. Это так мало и так много. За этот год мы не были вместе, может, неделю, а, может, и меньше. Но ни на секунду, ни на мгновение я не оставался без тебя в душе. В сердце. В голове. Я очень люблю тебя, моя жена. Спасибо за счастье! Годовщина свадьбы… Счастливы вместе», — написал он.