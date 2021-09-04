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Звезда «Счастливы вместе» Логинов разводится с молодой женой после года брака?

Исполнитель роли Гены Букина в ситкоме «Счастливы вместе» Виктор Логинов женился в ноябре прошлого года на начинающей актрисе Марии Гуськовой. Девушка оказалась значительно младше 45-летнего на тот момент избранника и даже на несколько лет младше его 26-летней дочери от первого брака. На днях в соцсетях Мария Гуськова написала, что подает на развод с актером.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Виктор Логинов и Мария Гуськова

Фото: Starface

Супруга актера Виктора Логинова, широко известного по роли Гены Букина в сериале «Счастливы вместе», актриса Мария Гуськова сообщила о предстоящем разводе с ним.

На своей странице в соцсетях 22-летняя артистка оставила пост с подозрительной подписью: «На первом месте профессия. И только. А потом уже все остальное». Когда же пользователи поинтересовались, о чем идет речь, Гуськова заявила, что разводится, сообщает StarHit.

Правда, сейчас на странице девушки этой фразы уже нет, хотя сам пост остался. Сам Виктор Логинов пока эту информацию не прокомментировал.

Напомним, пара поженилась в конце прошлого года, а предложение Виктор Логинов сделал возлюбленной еще летом 2020-го. Для Виктора Логинова этот брак стал четвертым.

Фото и видео: @loginov_victor, @guskova.maria/Instagram; Starface