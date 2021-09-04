Звезда «Счастливы вместе» Логинов разводится с молодой женой после года брака?
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Фото: Starface
Супруга актера Виктора Логинова, широко известного по роли Гены Букина в сериале «Счастливы вместе», актриса Мария Гуськова сообщила о предстоящем разводе с ним.
На своей странице в соцсетях 22-летняя артистка оставила пост с подозрительной подписью: «На первом месте профессия. И только. А потом уже все остальное». Когда же пользователи поинтересовались, о чем идет речь, Гуськова заявила, что разводится, сообщает StarHit.
Правда, сейчас на странице девушки этой фразы уже нет, хотя сам пост остался. Сам Виктор Логинов пока эту информацию не прокомментировал.
Напомним, пара поженилась в конце прошлого года, а предложение Виктор Логинов сделал возлюбленной еще летом 2020-го. Для Виктора Логинова этот брак стал четвертым.
Фото и видео: @loginov_victor, @guskova.maria/Instagram; Starface