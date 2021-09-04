Звезда «Счастливы вместе» Логинов разводится с молодой женой после года брака?

Правда, сейчас на странице девушки этой фразы уже нет, хотя сам пост остался. Сам Виктор Логинов пока эту информацию не прокомментировал.

Напомним, пара поженилась в конце прошлого года, а предложение Виктор Логинов сделал возлюбленной еще летом 2020-го. Для Виктора Логинова этот брак стал четвертым.