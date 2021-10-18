Звезда «Счастливы вместе» Виктор Логинов признался в любви молодой жене на фоне слухов о разводе

«Год. Это так мало и так много. За этот год мы не были вместе, может, неделю, а, может, и меньше. Но ни на секунду, ни на мгновение я не оставался без тебя в душе. В сердце. В голове. Я очень люблю тебя, моя жена. Спасибо за счастье! Годовщина свадьбы… Счастливы вместе», — подписал фото артист.