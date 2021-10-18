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Звезда «Счастливы вместе» Виктор Логинов признался в любви молодой жене на фоне слухов о разводе
46-летний Виктор Логинов и его 22-летняя супруга Мария Гуськова отмечают годовщину свадьбы. Несмотря на то, что в сентябре этого года начинающая актриса неожиданно объявила о намерении развестись со звездой «Счастливы вместе», Виктор опубликовал совместный снимок с женой и признался ей в чувствах.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: @loginov_victor/Instagram
«Год. Это так мало и так много. За этот год мы не были вместе, может, неделю, а, может, и меньше. Но ни на секунду, ни на мгновение я не оставался без тебя в душе. В сердце. В голове. Я очень люблю тебя, моя жена. Спасибо за счастье! Годовщина свадьбы… Счастливы вместе», — подписал фото артист.
Молодая жена Виктора Логинова Мария Гуськова показала свадебные фото
Буквально месяц назад Мария публично обвинила супруга в том, что он запрещает ей сниматься в кино и всячески мешает строить актерскую карьеру. Девушка планировала подать на развод с артистом. Но, вероятно, возлюбленные смогли наладить отношения и найти компромисс.
Фото и видео: Instagram, East News