Супруга Гоши Куценко впервые после родов вышла в свет
Всего две недели назад 50-летний актер Гоша Куценко и его супруга Ирина Скриниченко принимали поздравления с рождением ребенка. Они стали родителями замечательной девочки, которую назвали Светланой. Поэтому для поклонников появление пары на открытии 39-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) стало настоящим сюрпризом — безусловно, приятным!
Для выхода в свет Ирина выбрала просторное платье в пол. Гоша был в строгом костюме.
Судя по фотографиям в блоге артиста, молодые родители прекрасно провели время с коллегами Гоши.
Напомним, что и он, и его супруга максимально долго скрывали свое скорое родительство. Они раскрыли карты лишь в конце мая. Помимо новорожденной малышки, у Куценко уже есть две дочери: 20-летняя Полина, рожденная в гражданском браке с актрисой Марией Порошиной, и двухлетняя Женя, которая стала первым общим ребенком Гоши и Ирины.
Фото: Александра Погиба / Passion.ru, instagram.com