Ирина Скриниченко в сопровождении мужа появилась на красной дорожке ММКФ

Всего две недели назад 50-летний актер Гоша Куценко и его супруга Ирина Скриниченко принимали поздравления с рождением ребенка. Они стали родителями замечательной девочки, которую назвали Светланой. Поэтому для поклонников появление пары на открытии 39-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) стало настоящим сюрпризом — безусловно, приятным!

Для выхода в свет Ирина выбрала просторное платье в пол. Гоша был в строгом костюме.