В конце мая стало известно, что 50-летний Гоша Куценко готовится стать отцом в третий раз. Актер и его супруга Ирина Скриниченко с нетерпением ждали появления на свет мальчика. Однако, как сообщает портал «7 дней», Куценко стал папой замечательной девочки! Дочь назвали Светланой.

Публикация от Gosha Kutsenko (@goshakutsenko) Июн 7 2017 в 5:37 PDT

«Старость? Не! Радость! Этот день навсегда теперь со мной!», — сообщил артист в своем блоге.

Поклонники и друзья уже поздравляют Гошу с прибавлением в семействе: «Поздравляю с малышкой !», «С рождением доченьки! Пускай растет здоровенькой», «Гоша, поздравляю с рождением доченьки!», «Вот и Светлана появилась , счастья Вам», «С днем рождения еще одного ангела твоей души!».

Напомним, что у Куценко уже есть две дочери: 20-летняя Полина, рожденная в гражданском браке с актрисой Марией Порошиной, и двухлетняя Женя, которая стала первым общим ребенком Гоши и Ирины.

Фото: instagram.com, eastnews.ru, globallookpress.com