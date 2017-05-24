Популярный актер Гоша Куценко и его супруга Ирина Скриниченко готовятся к пополнению в семействе. Радостное событие в их жизни произойдет уже этим летом. Будущие родители не скрывают, что у них родится мальчик, передает «СтарХит».

У Гоши уже есть двое детей, обе — девочки. Первая родилась в 1996 году в гражданском браке с актрисой Марией Порошиной. Вторая, двухлетняя малышка Женя, стала первым общим ребенком Гоши и Ирины.

Впервые Куценко задумался о том, чтобы официально оформить свои отношения со своей нынешней супругой спустя 10 лет отношений, когда ему исполнилось 45 лет.

Фото: globallookpress.com, starface.ru, instagram.com