Жена Евгения Папунаишвили раскрыла правду о расставании с мужем: «Измены не прощаю»

После того, как знаменитый танцор сказал о том, что не будет комментировать развод, его экс-возлюбленная Салима Бижабер опубликовала список претензий к мужу.

В своем Instagram-аккаунте итальянка разместила пост, в котором раскрыла истинную причину расставания. Девушка выбрала для публикации картинку с надписью на ее родном языке, которая в переводе на русский означает «каждая неудача — это шаг к успеху».