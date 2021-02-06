Жена Евгения Папунаишвили раскрыла правду о расставании с мужем: «Измены не прощаю»
Фото: @e_papunaishvili/ Instagram
После того, как знаменитый танцор сказал о том, что не будет комментировать развод, его экс-возлюбленная Салима Бижабер опубликовала список претензий к мужу.
В своем Instagram-аккаунте итальянка разместила пост, в котором раскрыла истинную причину расставания. Девушка выбрала для публикации картинку с надписью на ее родном языке, которая в переводе на русский означает «каждая неудача — это шаг к успеху».
«Да, увы, мы разводимся. На протяжении 5 лет я боролась за семью ради нашей общей дочки, я закрывала на многое глаза, я прощала, верила и возвращала! Но к сожалению сохранить семью не удалось, измены я не прощаю! Я благодарю его за нашу дочь и постараюсь сделать все возможное, чтобы оправдать все «поступки» в ее глазах!», — откровенно написала Салима.
Напомним, что роман хореографа и итальянского стилиста и танцовщицы развивался очень стремительно. Мужчина познакомил избранницу с родителями всего через два месяца после знакомства. А на свадьбе девушка уже была в интересном положении.
Фото и видео: @e_papunaishvili/ Instagram
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