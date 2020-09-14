Евгений Папунаишвили опроверг расставание с красавицей-женой и показал счастливое фото с ней

Евгений Папунаишвили резко отреагировал на слухи о том, что он расстался с женой Салимой Бежабер. Информацию о том, что они больше не вместе распространило издание «СтарХит» со ссылкой на знакомых пары.

«Желаем с @lasabrin всем, кроме желтой прессы, хорошего дня. Главные редакторы некогда уважаемых мною СМИ имеют возможность позвонить мне лично и спросить, но они трусливо этого не сделали, а просто погнались за громкими заголовками. Бог им судья», — написал Евгений в микроблоге и показал счастливое фото с супругой.