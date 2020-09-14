Евгений Папунаишвили опроверг расставание с красавицей-женой и показал счастливое фото с ней
Фото: www.instagram.com/e_papunaishvili/
Евгений Папунаишвили резко отреагировал на слухи о том, что он расстался с женой Салимой Бежабер. Информацию о том, что они больше не вместе распространило издание «СтарХит» со ссылкой на знакомых пары.
«Желаем с @lasabrin всем, кроме желтой прессы, хорошего дня. Главные редакторы некогда уважаемых мною СМИ имеют возможность позвонить мне лично и спросить, но они трусливо этого не сделали, а просто погнались за громкими заголовками. Бог им судья», — написал Евгений в микроблоге и показал счастливое фото с супругой.
«Люблю вашу семью! Дай вам бог долгих и счастливых лет совместной жизни!», «Я вчера даже расстроилась», «Невероятно красивые и гармоничные», «Красавчики», «Какие классные», «Да я бы никогда и не поверила этим сплетням, так как у вас очень благородная, очень любящая семья, а сплетни, они всегда были и остаются, это просто зависть», «Счастья вам!», — прокомментировали подписчики танцора.
Евгений Папунаишвили и Салима Бежабер поженились в 2017 году, вскоре у них родилась дочь София. Из-за коронавируса супруги жили порознь некоторое время: Евгений в Москве, а Салима с дочкой — у себя на родине в Италии. Евгений признавался, что очень скучает по своим девчонкам.
Фото и видео: Instagram Егения Папунаишвили
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