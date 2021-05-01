«Жена давно должна была меня бросить»: Леонид Агутин намекнул на многочисленные измены Анжелике Варум?
Фото: @agutinleonid / Instagram
Леонид Агутин и Анжелика Варум - одна из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса. Супруги давно уже спят в разных кроватях, но это не мешает им сохранять нежные чувства друг к другу. Однако в интервью для канала Ирины Шихман музыкант признался: он не считает себя идеальным мужем.
«Для каждой отдельно взятой женщины, для каждого отдельно взятого человека это совершенно самостоятельное решение. Если ты понимаешь, что ты не можешь без этого человека, наверное нужно пытаться договориться. Не знаю... я... по идее... Моя жена давно уже должна была меня бросить к чертовой матери, и не трепать себе нервы, и не мучать себя. Но я счастлив, что она по-прежнему этого не сделала», - сообщил он, отвечая на вопрос ведущей о том, должны ли женщины уметь прощать измены.
Впрочем, мужчина не верит, что изменяют только мужчины - опыт знакомых говорит ему о том, что женщины так же часто позволяют себе шалости на стороне. «Не только у мужчин голова отключается, голова отключается у женщин тоже, почище, чем у мужчин. Просто женщины аккуратнее, хитрее. Как говорила мне одна знакомая... "Вот вам, говорит, нельзя. А нам можно. Вот мне можно, у меня, например, мозги всегда на месте, я всегда знаю, что люблю я Сережу. А вы, мужики, у вас бывает крыша едет, вы можете подумать, что вы там кого-то полюбили. Вам доверять нельзя, вы создания незрелые, за вами глаз да глаз, в башку может любая фигня прийти. А мы, женщины, создания организованные. Поэтому нам можно, а вам нельзя"», - рассуждает артист.
«Это тема неблагодарная, очень сильно. Но всегда актуальная», - подытожил Леонид.
Фото: @agutinleonid / @avarum / Instagram