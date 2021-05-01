«Жена давно должна была меня бросить»: Леонид Агутин намекнул на многочисленные измены Анжелике Варум?

Леонид Агутин и Анжелика Варум - одна из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса. Супруги давно уже спят в разных кроватях, но это не мешает им сохранять нежные чувства друг к другу. Однако в интервью для канала Ирины Шихман музыкант признался: он не считает себя идеальным мужем.

«Для каждой отдельно взятой женщины, для каждого отдельно взятого человека это совершенно самостоятельное решение. Если ты понимаешь, что ты не можешь без этого человека, наверное нужно пытаться договориться. Не знаю... я... по идее... Моя жена давно уже должна была меня бросить к чертовой матери, и не трепать себе нервы, и не мучать себя. Но я счастлив, что она по-прежнему этого не сделала», - сообщил он, отвечая на вопрос ведущей о том, должны ли женщины уметь прощать измены.