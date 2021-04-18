Леонил Агутин сделал откровенное признание об обстановке в браке с Анжеликой Варум

В интервью на Youtube канале Юрия Костина артист признался, что в 2011 году на фестивале «Новая волна» в городе Юрмала (Латвия) публично целовался с незнакомкой около ресторана, находясь в нетрезвом состоянии. Видео, снятое посторонним человеком, с изменой певца сразу попало в сеть, и наделало немало шума в прессе.

Анжелика в этот момент тоже находилась в Юрмале, но спала в отеле, и свидетельницей проступка мужа не стала. Леонид рассказал, что по возращению к супруге в номер, они сильно поругались, но больше расстроились. Варум смогла простить мужа, и больше в таких историях он замечен не был. По крайней мере публично.

«Дня три мы были в состоянии развода, но потом не смогли», – признался артист.

Напомним, что популярные российские певцы поженились в 2000 году, и с тех пор не раз ходили слухи о возможном разводе пары. Но они не находили подтверждения. Супруги воспитывают дочь Елизавету, которая родилась в 1999 году и совсем недавно стала гражданкой США.