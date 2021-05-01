Третий лишний: Леонид Агутин рассказал, почему еще спит отдельно от жены

В субботу, 1 мая, на канале Ирины Шихман вышло интервью с Леонидом Агутиным. В нем музыкант откровенно рассказал о своих мыслях, жизненной позиции, не обошел вниманием и семейный быт с Анжеликой Варум.

Так, артист признался, что в начале совместной жизни они с женой часто боролись за право первенства в том или ином занятии. Например, Леонид не мог обойтись без того, чтобы дать совет, когда Анжелика хозяйничала на кухне, а порой даже прогонял ее, считая, что мужчины более талантливы в приготовлении пищи.

Уже давно не секрет, что Агутин и Варум спят в разных спальнях. Ранее артисты называли главной причиной разные предпочтения: Леониду нравится, когда в спальне очень холодно и темно, а Анжелика постоянно мерзла. Первые годы она часто уходила спать на диван, но с покупкой новой квартиры оборудовала для себя отдельную спальню. Со временем у пары появилась еще одна причина для раздельного сна - «третий лишний».

«У нас есть кошка Нюха, это лучшее вообще животное на Земле. Она такая красивая, потрясающая, такая умная! Но они с женой просто одно существо. Кошка ее так обожает, что ходит за ней хвостиком. И очень любит кошка спать с ней, прямо под одеяло залезет, и спит там. Анжелика тоже любит, когда кошка валяется у нее в ногах. А я вот например с животным спать вместе не могу», - поделился мужчина.