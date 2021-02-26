Земфира выпустила первый за восемь лет альбом

Этот альбом — седьмой по счету в творчестве исполнительницы. На данный момент он доступен на всех платформах. На обложке альбома его название написано белыми буквами на черном фоне.

Мы писали, что 1 февраля впервые за восемь лет вышел клип певицы. Земфира сняла его на песню «Злой человек» из фильма Ренаты Литвиновой «Северный ветер». Актриса, в свою очередь, анонсировала долгожданный клип исполнительницы. Кроме того, Земфира 19 февраля выпустила клип на песню «Остин». Сюжет построен по мотивам мобильных видеоигр Gardenscapes и Homescapes.