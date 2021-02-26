Земфира выпустила первый за восемь лет альбом
Фото: Global Look Press
Этот альбом — седьмой по счету в творчестве исполнительницы. На данный момент он доступен на всех платформах. На обложке альбома его название написано белыми буквами на черном фоне.
Мы писали, что 1 февраля впервые за восемь лет вышел клип певицы. Земфира сняла его на песню «Злой человек» из фильма Ренаты Литвиновой «Северный ветер». Актриса, в свою очередь, анонсировала долгожданный клип исполнительницы. Кроме того, Земфира 19 февраля выпустила клип на песню «Остин». Сюжет построен по мотивам мобильных видеоигр Gardenscapes и Homescapes.
Фото: instagram.com/zemfiralive
В апреле 2020 года Земфира презентовала песню «Крым». До этого последней официально вышедшей композицией Земфиры был трек «Джозеф», представленный в сентябре 2018 года. В ней использованы отрывки из стихотворений Иосифа Бродского «Новые стансы к Августе» и «Румянцевой победам».
В 2019 году на концерте в Дубае Земфира исполнила ранее не исполнявшиеся песни Abuse и Goodbye, студийные версии которых не выпустила. До этого момента последним альбомом считался сборник «Жить в твоей голове» 2013 года.
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Фото: Instagram/@zemfiralive, Global Look Press
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