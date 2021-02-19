Земфира посвятила новую песню дворецкому из видеоигр для телефона
Фото: Global Look Press
В центре сюжета — дворецкий из бесплатных мобильных видеоигр Gardenscapes и Homescapes. В видео главный герой пытается спастись из разрушающегося особняка. При этом в описании к ролику дана ссылка на скачивание игры.
Поклонники певицы пришли в восторг от новой работы артистки. Они признались, что слушали песню много раз. Фанатов также интересовало, насколько Земфире интересны видеоигры, и до какого уровня она смогла дойти.
«Вот это я понимаю — нормальная рекламная интеграция. Альбом будет называться Raid shadow legends?», — спросил один из поклонников. По мнению многих зрителей, этим клипом Земфира «опережает время».
О том, что певица выпустила первый за последние семь лет клип, стало известно 1 февраля. В Сети появился отрывок из фильма режиссера Ренаты Литвиновой «Северный ветер», в котором Земфира поет композицию «Злой человек». Позже актриса анонсировала выход долгожданного нового альбома исполнительницы.
Земфира обычно не раскрывает детали своей многолетней дружбы с актрисой Ренатой Литвиновой, но недавно она сделала исключение и разоткровенничалась на эту тему. Она уточнила, что это самый близкий человек и самый лучший друг.
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Фото и видео: Global Look Press, YouTube/zemfira
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