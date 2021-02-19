Земфира посвятила новую песню дворецкому из видеоигр для телефона

«Вот это я понимаю — нормальная рекламная интеграция. Альбом будет называться Raid shadow legends?», — спросил один из поклонников. По мнению многих зрителей, этим клипом Земфира «опережает время».

О том, что певица выпустила первый за последние семь лет клип, стало известно 1 февраля. В Сети появился отрывок из фильма режиссера Ренаты Литвиновой «Северный ветер», в котором Земфира поет композицию «Злой человек». Позже актриса анонсировала выход долгожданного нового альбома исполнительницы.

Земфира обычно не раскрывает детали своей многолетней дружбы с актрисой Ренатой Литвиновой, но недавно она сделала исключение и разоткровенничалась на эту тему. Она уточнила, что это самый близкий человек и самый лучший друг.

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