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Земфира впервые за полтора года выпустила новую песню и назвала ее «Крым»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram

43-летняя известная певица, долгое время не выпускавшая песен, обрадовала поклонников, наконец представив новую композицию.

Песня «Крым» бала анонсирована на официальном сайте Земфиры и на ее странице в Instagram.

Отметим, что последней официально вышедшей песней Земфиры был трек «Джозеф», представленный в сентябре 2018 года. В композиции использованы отрывки из стихотворений Иосифа Бродского «Новые стансы к Августе» и «Румянцевой победам». В прошлом году на концерте в Дубае Земфира исполнила ранее не исполнявшиеся песни «Abuse» и «Goodbye», студийные версии которых не выпустила. Последний альбом певицы «Жить в твоей голове» вышел в 2013 году.

Фото: Instagram

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