Земфира впервые за полтора года выпустила новую песню и назвала ее «Крым»
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 9
Фото: Instagram
43-летняя известная певица, долгое время не выпускавшая песен, обрадовала поклонников, наконец представив новую композицию.
Песня «Крым» бала анонсирована на официальном сайте Земфиры и на ее странице в Instagram.
Отметим, что последней официально вышедшей песней Земфиры был трек «Джозеф», представленный в сентябре 2018 года. В композиции использованы отрывки из стихотворений Иосифа Бродского «Новые стансы к Августе» и «Румянцевой победам». В прошлом году на концерте в Дубае Земфира исполнила ранее не исполнявшиеся песни «Abuse» и «Goodbye», студийные версии которых не выпустила. Последний альбом певицы «Жить в твоей голове» вышел в 2013 году.
Фото: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!