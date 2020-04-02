Земфира впервые за полтора года выпустила новую песню и назвала ее «Крым»

Отметим, что последней официально вышедшей песней Земфиры был трек «Джозеф», представленный в сентябре 2018 года. В композиции использованы отрывки из стихотворений Иосифа Бродского «Новые стансы к Августе» и «Румянцевой победам». В прошлом году на концерте в Дубае Земфира исполнила ранее не исполнявшиеся песни «Abuse» и «Goodbye», студийные версии которых не выпустила. Последний альбом певицы «Жить в твоей голове» вышел в 2013 году.