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Анастасия Заворотнюк впервые за долгое время вышла на связь с подписчиками

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев

Фото: Instagram Анастасии Заворотнюк

Актриса поблагодарила друзей, коллег и поклонников за поздравления.

Поклонники Анастасии Заворотнюк с замиранием сердца следят за новостями о ее здоровье — уже несколько месяцев актриса борется с тяжелым заболеванием.

В пятницу, 3 апреля, звезда «Моей прекрасной няни» отмечала день рождения. Многочисленные поздравления от друзей, коллег и поклонников прозвучали в блогах в поддержку актрисы и в ее личном аккаунте, а позднее сама актриса вышла на связь с подписчиками.

«Инна, огромное спасибо Вам и Стасу за внимание и такое тёплое поздравление! ❤️❤️❤️ Мне было очень приятно. Ваша Настя», — написала Заворотнюк в ответ на комментарий Инны Михайловой. Кроме того, актриса ответила на поздравления от Димы Билана, Зары, Дениса Клявера, Елены Борщевой, Лены Лениной.

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Фото: Instagram

Напомним, о болезни Анастасии Заворотнюк стало известно год назад. Тогда поклонники заметили, что актриса долго не появляется на публике. После выяснилось, что еще во время беременности у нее появились проблемы со здоровьем. Врачи поставили неутешительный диагноз: опухоль мозга. Несмотря на то, что близкие актрисы приняли решение хранить молчание, ее старшая дочь Анна, отвечая на вопросы подписчиков, отметила, что уверена в маминой победе над болезнью.

Больше об Анастасии Заворотнюк вы можете прочитать здесь.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото: Instagram, Starface

Видео: YouTube

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