Анастасия Заворотнюк впервые за долгое время вышла на связь с подписчиками

Напомним, о болезни Анастасии Заворотнюк стало известно год назад. Тогда поклонники заметили, что актриса долго не появляется на публике. После выяснилось, что еще во время беременности у нее появились проблемы со здоровьем. Врачи поставили неутешительный диагноз: опухоль мозга. Несмотря на то, что близкие актрисы приняли решение хранить молчание, ее старшая дочь Анна, отвечая на вопросы подписчиков, отметила, что уверена в маминой победе над болезнью.