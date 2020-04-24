Дочь Заворотнюк показала модный «макияж без макияжа», а поклонники поражены ее сходством с мамой

О состоянии здоровья мамы Анна по-прежнему хранит молчание, оставляя без ответа многочисленные вопросы на эту тему, но решила поддержать всех своих подписчиков и неравнодушных. В публикации под фотографией она порассуждала о том, каким будет мир будущего, который обязательно наступит, когда закончится пандемия коронавируса.

«Мои дорогие, я верю, что все будет хорошо! Сейчас всем нам очень тяжело, много тревог и беспокойства. Мы не можем видеться со своими друзьями, не можем жить привычной и свободной жизнью. Мы волнуемся за наших близких, стараемся уберечь бабушек и дедушек. И так хочется, чтобы скорее пришли какие-то радостные вести, и мы бы все вздохнули и сказали: «Мы прошли это испытание». Я уверена, что, когда все закончится, мы будем иначе смотреть на жизнь и на все мироздание. И будем бережнее относиться ко всему, что нас окружает. Любить друг друга не за что-то, а за то, что они просто есть в нашей жизни», – написала Анна.