Дочь Заворотнюк показала модный «макияж без макияжа», а поклонники поражены ее сходством с мамой
Дочь известной актрисы Анастасии Заворотнюк впервые вышла на связь с поклонниками после очередной волны неподтвержденных слухов о диагнозе и самочувствии ее знаменитой мамы. Девушка поделилась нежным фото, на котором позирует в черной кожаной куртке. Ее волосы с модным окрашиванием пшеничного оттенка в технике air touch уложены небрежными волнами, а на лице модный nude-макияж, благодаря которому кожа буквально светится изнутри.
О состоянии здоровья мамы Анна по-прежнему хранит молчание, оставляя без ответа многочисленные вопросы на эту тему, но решила поддержать всех своих подписчиков и неравнодушных. В публикации под фотографией она порассуждала о том, каким будет мир будущего, который обязательно наступит, когда закончится пандемия коронавируса.
«Мои дорогие, я верю, что все будет хорошо! Сейчас всем нам очень тяжело, много тревог и беспокойства. Мы не можем видеться со своими друзьями, не можем жить привычной и свободной жизнью. Мы волнуемся за наших близких, стараемся уберечь бабушек и дедушек. И так хочется, чтобы скорее пришли какие-то радостные вести, и мы бы все вздохнули и сказали: «Мы прошли это испытание». Я уверена, что, когда все закончится, мы будем иначе смотреть на жизнь и на все мироздание. И будем бережнее относиться ко всему, что нас окружает. Любить друг друга не за что-то, а за то, что они просто есть в нашей жизни», – написала Анна.
Поклонники девушки по достоинству оценили ее добрые слова и ответили ей теплотой и пожеланиями здоровья ей и ее близким в комментариях. Однако многие отметили красоту Анны и ее невероятное сходство со знаменитой мамой. «Не видела девушки красивее тебя... Нет, еще есть такая же красавица... И ты ее знаешь и очень любишь», «Вы так похожи на маму», «Вы всегда выглядите прекрасно», «Красавица! Да, как бы тяжело сейчас ни было, все обязательно наладится рано или поздно!», «Ты ангел, Анечка», «Глаз не оторвать, красивая!», «Очаровательная девушка», «Ты выглядишь великолепно, крепкого здоровья тебе и всем близким», – написали они. А некоторые из подписчиц попросили Анну снять видео, в котором она бы рассказала о своем любимом макияже, какими продуктами и оттенкам пользуется и как их наносит.
Фото: Instagram
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