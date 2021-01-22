Заметно похудевшая звезда Comedy Woman Екатерина Скулкина похвасталась стройными ногами

«Спортивная фитнес-бомба Настя "строит, как девочку" меня уже с марта 2020 года, даже не зная о таком факте. И это прекрасно! Результаты превосходят все мои ожидания. И, естественно, поблагодарю моего доктора-эндокринолога, который грамотно и профессионально подходит к вопросам здоровья!», — написала телеведущая в блоге. Она добавила, что кроме регулярных нагрузок и корректировки гормонального фона, важно, конечно, сбалансированное питание.

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