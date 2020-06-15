Дакота, Дайнеко, Шейк и другие самые эффектные звездные матери-одиночки
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Рита Дакота
Фото: Instagram
«Один из самых часто задаваемых вопросов в последнее время «как мой новый мужчина ладит с моим ребёнком от первого брака». Фед никогда не пытался заменить Мие папу. У Мии есть живой здоровый отец, который любит ее и которого любит она. «Федя мой юбимый дьюг»,- говорит Мими, и это очень похоже на правдивый расклад вещей. Они играют, веселятся, у них есть свои приколюхи, он учит её кататься на скейте, делать зарядку и даже может рассказать сказку на ночь, но играть в папу все равно никто не собирается. Папа один. И мы с Федом оба считаем, что это единственная здоровая позиция для психики малыша.
Бывший муж и новый бойфренд Риты Дакоты встретились на празднике ее дочери Что касается ваших страхов про «кому я буду нужна с ребёнком» .. Пффффф. Ребёнок никогда(!) не может быть причиной принятия решения не в пользу отношений. Напротив - это отличный детектор от му***ов. Как писала однажды моя Мэри «если со мной хотят просто переспать - чуваку всё равно, есть у меня ребёнок или нет, он как минимум в другом помещении находится в эту минуту, а если строить жизнь - то это не просто ребёнок, а ребёнок любимой женщины» и я согласна на 100%... Кроме того, любому моему мужчине (даже если бы я никогда не развелась) однажды пришлось бы жить с «чужим» ребёнком, потому что рано или поздно я точно хочу стать усыновителем и всегда об этом мечтала, надеюсь лет через 15-20 сделать это», — написала Рита на своей странице в Instagram.
Напомним, что Рита Дакота в 2018 году развелась с певцом Владом Соколовским, от которого у нее подрастает дочь Мия. Сейчас певица встречается с 32-летним директором рекламного агентства Федором Белогаем.
Виктория Дайнеко
Фото: Instagram
Победительница «Фабрики звезд-5» Виктория Дайнеко растит 4-летнюю дочь от бывшего мужа, барабанщика группы DrumCast Дмитрия Клеймана.
Ирина Шейк
Фото: Eastnews
Ирина Шейк в прошлом году рассталась с голливудской звездой Брэдли Купером, от которого родила дочь Лею.
Пелагея
Фото: Instagram
Пелагея в 2019-м развелась с хоккеистом Иваном Телегиным, от которого у нее есть 3-летняя дочь Таисия.
Светлана Лобода
Фото: Instagram
У Светланы Лободы подрастают две дочери — 9-летнюю Ангелину от танцора Евгения Царя и 2-летнюю Тильду, отцом которой, по слухам, является солист группы Rammstein Тилль Линдеманн.
Оксана Воеводина
Фото: Instagram
«Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина родила сына 50-летнему экс-королю Малайзии Мухаммаду V. Но отношения в молодой семье не сложились: когда модель была на четвертом месяце беременности, теперь уже бывший монарх расстался с ней.
Нино Нинидзе
Фото: Instagram
Фото: Instagram
Солистка группы «А’Студио» Кети Топурия является одной из самых привлекательных певиц российского шоу-бизнеса и мамой 4-летней дочери Оливии, которую она родила от бывшего супруга Льва Гейхмана.
Алена Водонаева
Фото: Instagram
У Алены Водонаевой подрастает девятилетний сын Богдан от экс-супруга Александра Малакеева.
Анна Седокова
Фото: Instagram
Анна Седокова — многодетная мать. У одной из самых горячих певиц российского шоу-бизнеса подрастают 15-летняя дочь Алина, 8-летняя дочь Моника и 3-летний сын Гектор.
Ирина Дубцова
Фото: Instagram
Победительница «Фабрики звезд — 4» Ирина Дубцова — гордая мама 14-летнего сына Артема, которого она родила от солиста группы «Plazma» Романа Черницына.
Агния Дитковските
Фото: Instagram
У одной из самых эффектных и красивых актрис актрис российского кино Агнии Дитковските подрастает 6-летний сын Федор от бывшего супруга Алексея Чадова.
Екатерина Климова
Фото: Instagram
Екатерина Климова растит четверых детей — 17-летнюю дочь Елизавету от первого мужа, ювелира Ильи Хорошилова, 13-летнего сына Матвея и 11-летнего Корнея от второго мужа, актера Игря Петренко и 4-летнюю дочь Беллу от актера Гелы Месхи, с которым недавно развелась.
Алена Шишкова
Фото: Instagram
Алена Шикшова в первую очередь известна как мать шестилетней дочери рэпера Тимати Алисы.
Юлия Барановская
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Одна из самых популярных телеведущих страны Юлия Барановская растит троих детей от бывшего гражданского супруга, футболиста Андрея Аршавина — 15-летнего Артема, 12-летнюю Яну и 7-летнего Арсения.
Анфиса Чехова
Фото: Instagram
У Анфисы Чеховой подрастает восьмилетний сын Соломон от бывшего гражданского супруга, актера Гурама Баблишвили.
Ани Лорак
Фото: Instagram
Ани Лорак в прошлом году развелась с мужем Муратом Налчаджиоглу, от которого у нее есть девятилетняя дочь София.
Фото: Instagram, eastnews, starface, globallookpress, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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