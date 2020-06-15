Дакота, Дайнеко, Шейк и другие самые эффектные звездные матери-одиночки

«Один из самых часто задаваемых вопросов в последнее время «как мой новый мужчина ладит с моим ребёнком от первого брака». Фед никогда не пытался заменить Мие папу. У Мии есть живой здоровый отец, который любит ее и которого любит она. «Федя мой юбимый дьюг»,- говорит Мими, и это очень похоже на правдивый расклад вещей. Они играют, веселятся, у них есть свои приколюхи, он учит её кататься на скейте, делать зарядку и даже может рассказать сказку на ночь, но играть в папу все равно никто не собирается. Папа один. И мы с Федом оба считаем, что это единственная здоровая позиция для психики малыша.

Бывший муж и новый бойфренд Риты Дакоты встретились на празднике ее дочери Что касается ваших страхов про «кому я буду нужна с ребёнком» .. Пффффф. Ребёнок никогда(!) не может быть причиной принятия решения не в пользу отношений. Напротив - это отличный детектор от му***ов. Как писала однажды моя Мэри «если со мной хотят просто переспать - чуваку всё равно, есть у меня ребёнок или нет, он как минимум в другом помещении находится в эту минуту, а если строить жизнь - то это не просто ребёнок, а ребёнок любимой женщины» и я согласна на 100%... Кроме того, любому моему мужчине (даже если бы я никогда не развелась) однажды пришлось бы жить с «чужим» ребёнком, потому что рано или поздно я точно хочу стать усыновителем и всегда об этом мечтала, надеюсь лет через 15-20 сделать это», — написала Рита на своей странице в Instagram.

Напомним, что Рита Дакота в 2018 году развелась с певцом Владом Соколовским, от которого у нее подрастает дочь Мия. Сейчас певица встречается с 32-летним директором рекламного агентства Федором Белогаем.

Виктория Дайнеко