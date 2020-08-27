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37-летняя Алсу получила комплименты за правдивое и идеальное селфи: «Клеопатра»

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Алсу

Фото: www.instagram.com/alsou_a/

Певица сфотографировала себя так, что было видно каждую точку на лице.

37-летняя Алсу опубликовала в Instagram красивый автопортрет, сделанный во время отдыха солнечным днем. Артистка с семьей улетела отдыхать на море, и для прогулки на яхте нанесла легкий макияж подчеркнувший ее красоту.

«Даже не верится», — подписала она снимок, добавив хэштег #sunkissed (солнечный поцелуй).

«Хорошего отдыха, Алсунечка. Прекрасна, как нежный цветок», «Клеопатра», «У вас идеальная кожа лица! Красивая!», «Самые красивые глаза на свете. Океаны», «Как всегда шикарна», «Красивая и нежная», «Вы потрясающая», «Вечно красива и молода. Глазки — огонь», — прокомментировали идеальное селфи Алсу.

Ранее в интервью Ксении Собчак Алсу откровенно призналась, что прибегает к бьюти-процедурам для сохранения красоты и молодости. Певица рассказала, что делает уколы ботокса, чтобы избежать появления морщин.

А вам нравится Алсу?

Фото и видео: Instagram Алсу

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