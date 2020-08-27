37-летняя Алсу получила комплименты за правдивое и идеальное селфи: «Клеопатра»
Фото: www.instagram.com/alsou_a/
37-летняя Алсу опубликовала в Instagram красивый автопортрет, сделанный во время отдыха солнечным днем. Артистка с семьей улетела отдыхать на море, и для прогулки на яхте нанесла легкий макияж подчеркнувший ее красоту.
«Даже не верится», — подписала она снимок, добавив хэштег #sunkissed (солнечный поцелуй).
«Хорошего отдыха, Алсунечка. Прекрасна, как нежный цветок», «Клеопатра», «У вас идеальная кожа лица! Красивая!», «Самые красивые глаза на свете. Океаны», «Как всегда шикарна», «Красивая и нежная», «Вы потрясающая», «Вечно красива и молода. Глазки — огонь», — прокомментировали идеальное селфи Алсу.
Ранее в интервью Ксении Собчак Алсу откровенно призналась, что прибегает к бьюти-процедурам для сохранения красоты и молодости. Певица рассказала, что делает уколы ботокса, чтобы избежать появления морщин.
А вам нравится Алсу?
Фото и видео: Instagram Алсу
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!