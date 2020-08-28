37-летняя Алсу восхитила поклонников «неприбранными» фотографиями с отдыха
В свои 37 популярная певица Алсу выглядит моложе своих лет. Иные подписчики ее блога удивляются, когда она показывает сына - как может быть эта стройная красотка многодетной мамой? Новые фотографии с отдыха, на которых артистка запечатлена без прически и макияжа, восхитили поклонников звезды.
«Неужели лето вот-вот закончится? Ведь оно только началось», - написала она под серией наполненных солнцем и морским ветром фотографий.
«Фото супер», «Солнечная красавица. А лета и не было толком, да», «Красотка», «Побольше таких фотографий продлеваюших лето», «Красивая, приятная, милая такая Алсу», «Волшебная», «Куколка», «Прекрасная Алсу», «Бывают же красивые люди», - делают комплименты подписчики.
Алсу и члены ее семьи ответственно отнеслись к режиму самоизоляции весной, и решили не прекращать ее даже после смягчения ограничительных мер.
Фото и видео: Instagram/@alsou
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