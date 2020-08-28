37-летняя Алсу восхитила поклонников «неприбранными» фотографиями с отдыха

В свои 37 популярная певица Алсу выглядит моложе своих лет. Иные подписчики ее блога удивляются, когда она показывает сына - как может быть эта стройная красотка многодетной мамой? Новые фотографии с отдыха, на которых артистка запечатлена без прически и макияжа, восхитили поклонников звезды.

«Неужели лето вот-вот закончится? Ведь оно только началось», - написала она под серией наполненных солнцем и морским ветром фотографий.