Задержали еще одного подозреваемого в ограблении вдовы Градского — и он из ее окружения
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Anatoly Lomohov/ Global Look press
1 февраля стало известно о задержании домработника вдовы Александра Градского. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили у мужчины ксерокопию паспорта одного из нападавших, сообщает Пятый канал. Ранее полиция вышла на след других фигурантов дела.
По предварительным данным, преступники скрываются за границей.
Потрясенная смертью мужа и ограблением, Марина недавно решилась прокомментировать скандальное дело. Вдова Александра Градского выступила с обращением через СМИ ко всем, кто знал ее мужа.
«У нас в семье большая трагедия, все мы очень переживаем. Смерть Александра Борисовича Градского – огромная потеря для страны и мировой культуры. Но, помимо этого, четверо детей потеряли папу, а я потеряла мужа, друга, учителя и защитника.
Это общее горе для всех нас. Всех, кто его любил и дорожит памятью о нем.
Не успели мы оправиться от этой потери, как нас настигло еще одно испытание — нападение. Судьбе угодно было сохранить главное – жизнь и здоровье наших детей, мы сейчас вместе. По остальным вопросам разберется следствие, и виновные понесут наказание», — высказалась Марина.
Она отказалась обсуждать детали преступления, сославшись на обещание не разглашать информацию.
Насчет распределения наследства Марина Коташенко заявила, что все вопросы «решаются спокойно и профессионально». По ее словам, никто не будет обижен и никаких конфликтов на этой почве быть не должно.
Напоминаем, что 72-летний Александр Градский скончался в ноябре 2021 года от осложнений после перенесенного коронавируса.
Фото: Global Look press