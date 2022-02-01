Задержали еще одного подозреваемого в ограблении вдовы Градского — и он из ее окружения

«У нас в семье большая трагедия, все мы очень переживаем. Смерть Александра Борисовича Градского – огромная потеря для страны и мировой культуры. Но, помимо этого, четверо детей потеряли папу, а я потеряла мужа, друга, учителя и защитника.

Это общее горе для всех нас. Всех, кто его любил и дорожит памятью о нем.

Не успели мы оправиться от этой потери, как нас настигло еще одно испытание — нападение. Судьбе угодно было сохранить главное – жизнь и здоровье наших детей, мы сейчас вместе. По остальным вопросам разберется следствие, и виновные понесут наказание», — высказалась Марина.

Она отказалась обсуждать детали преступления, сославшись на обещание не разглашать информацию.

Насчет распределения наследства Марина Коташенко заявила, что все вопросы «решаются спокойно и профессионально». По ее словам, никто не будет обижен и никаких конфликтов на этой почве быть не должно.

Напоминаем, что 72-летний Александр Градский скончался в ноябре 2021 года от осложнений после перенесенного коронавируса.