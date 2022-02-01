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Задержали еще одного подозреваемого в ограблении вдовы Градского — и он из ее окружения

16 января на Марину Коташенко было совершено вооруженное нападение, в ходе которого она лишилась 100 миллионов рублей. За несколько недель, что идет расследование, полиция вышла на след нескольких предполагаемых преступников. И теперь стало известно, что задержали еще одного человека, который может быть наводчиком у преступников.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Александр Градский с женой

Фото: Anatoly Lomohov/ Global Look press

1 февраля стало известно о задержании домработника вдовы Александра Градского. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили у мужчины ксерокопию паспорта одного из нападавших, сообщает Пятый канал. Ранее полиция вышла на след других фигурантов дела.

По предварительным данным, преступники скрываются за границей.

Потрясенная смертью мужа и ограблением, Марина недавно решилась прокомментировать скандальное дело. Вдова Александра Градского выступила с обращением через СМИ ко всем, кто знал ее мужа.

«У нас в семье большая трагедия, все мы очень переживаем. Смерть Александра Борисовича Градского – огромная потеря для страны и мировой культуры. Но, помимо этого, четверо детей потеряли папу, а я потеряла мужа, друга, учителя и защитника.

Это общее горе для всех нас. Всех, кто его любил и дорожит памятью о нем.

Не успели мы оправиться от этой потери, как нас настигло еще одно испытание — нападение. Судьбе угодно было сохранить главное – жизнь и здоровье наших детей, мы сейчас вместе. По остальным вопросам разберется следствие, и виновные понесут наказание», — высказалась Марина.

Она отказалась обсуждать детали преступления, сославшись на обещание не разглашать информацию.

Насчет распределения наследства Марина Коташенко заявила, что все вопросы «решаются спокойно и профессионально». По ее словам, никто не будет обижен и никаких конфликтов на этой почве быть не должно.

Напоминаем, что 72-летний Александр Градский скончался в ноябре 2021 года от осложнений после перенесенного коронавируса.

Фото: Global Look press

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