Домработница Александра Градского рассказала о его семейных тайнах
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Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
После ограбления вдовы Градского Марины Коташенко скандалы вокруг семьи не утихают. То Марину обвиняли в инсценировке нападения, то сестра мэтра заявила, что Марина буквально принудила больного музыканта на ней жениться. Однако в студии программы «Звезды сошлись» домработница Елена рассказала Лере Кудрявцевой, что же на самом деле происходило за стенами загородного дома популярного артиста.
Елена проработала на Александра Градского 15 лет без единого отпуска, она пришла в дом, когда артист уже 3 года жил в гражданском браке с Мариной Коташенко. Работница музыканта поведала, что отношения у пары были хорошие, было видно, что они любят друг друга, а если между влюбленными и происходили ссоры, то они предпочитали уходить в другую комнату и не выяснять отношения при прислуге. Елена также отметила, что Марина Коташенко следила за гардеробом Градского, покупала ему одежду по размеру и обувь, потому что музыканту это все было неинтересно. Себе Марина, по словам домработницы, никогда не делала дорогих покупок и у нее было только все необходимое. Музыкант был прижимистым и не разбрасывался деньгами, однако обеспечивал всех членов своей семьи, включая старших детей от первого брака.
«У них с женой были замечательные взаимоотношения. И не только с женой. Он и семью сплачивал. Пока он был жив, все жили дружно. Он создал для всех такие условия, чтобы ни зависти, ни ругани не было. Все все имели. У всех машины были, квартиры. Всех обеспечивал, всем деньги давал», — рассказала домработница Елена.
Елена отрицает, что вдова Градского была расчетливой: «Марина о нем заботилась. Покупала ему качественные вещи по размеру. Отношения у них были очень добрые, она его очень любила, он тоже. Бывали, конечно, в семье какие-то столкновения. Но при прислуге они старались не выяснять отношения. Марина не шиковала. Они ездили вместе отдыхать в Симферополь, несколько раз на Кипр и один раз вот в Арабские Эмираты всей семьей».
По словам помощницы по хозяйству, решение пожениться пара приняла обоюдно ради детей. «Александра Борисовича не заставишь сделать что-то против его воли», — заключила она.
Рассказала Елена и про ревность Градского к молодой жене. «Ревновал он ее, конечно. Прозванивал, контролировал. Поводов у него не было, просто молодая, красивая жена. Он мог без предупреждения приехать в загородный дом. И все в порядке было. Он знал ее расписание: когда у нее массаж, когда бассейн, когда детей на кружки возит», — призналась она.
Но ревновал не только Градский, старшие дети музыканта, 40-летний Даниил и 36-летняя Мария, недолюбливали молодую жену отца и открыто ревновали его к ней. Они приезжали и в гости, и в театр, но при отце, конечно, не показывали своего недовольства. По словам домработницы, никаких склок и ссор открыто не было, хотя ревность чувствовалась.
«Он хотел, чтобы мир был после того, как его не станет. Я уверена, он никого не обделил», — высказалась Елена насчет наследства музыканта.
Фото: GlobalLookPress