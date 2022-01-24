Домработница Александра Градского рассказала о его семейных тайнах

«У них с женой были замечательные взаимоотношения. И не только с женой. Он и семью сплачивал. Пока он был жив, все жили дружно. Он создал для всех такие условия, чтобы ни зависти, ни ругани не было. Все все имели. У всех машины были, квартиры. Всех обеспечивал, всем деньги давал», — рассказала домработница Елена.

Елена отрицает, что вдова Градского была расчетливой: «Марина о нем заботилась. Покупала ему качественные вещи по размеру. Отношения у них были очень добрые, она его очень любила, он тоже. Бывали, конечно, в семье какие-то столкновения. Но при прислуге они старались не выяснять отношения. Марина не шиковала. Они ездили вместе отдыхать в Симферополь, несколько раз на Кипр и один раз вот в Арабские Эмираты всей семьей».

По словам помощницы по хозяйству, решение пожениться пара приняла обоюдно ради детей. «Александра Борисовича не заставишь сделать что-то против его воли», — заключила она.

Рассказала Елена и про ревность Градского к молодой жене. «Ревновал он ее, конечно. Прозванивал, контролировал. Поводов у него не было, просто молодая, красивая жена. Он мог без предупреждения приехать в загородный дом. И все в порядке было. Он знал ее расписание: когда у нее массаж, когда бассейн, когда детей на кружки возит», — призналась она.

Но ревновал не только Градский, старшие дети музыканта, 40-летний Даниил и 36-летняя Мария, недолюбливали молодую жену отца и открыто ревновали его к ней. Они приезжали и в гости, и в театр, но при отце, конечно, не показывали своего недовольства. По словам домработницы, никаких склок и ссор открыто не было, хотя ревность чувствовалась.

«Он хотел, чтобы мир был после того, как его не станет. Я уверена, он никого не обделил», — высказалась Елена насчет наследства музыканта.