passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Становится похожа на Гурченко»: поклонники обвинили Любовь Успенскую в злоупотреблении пластикой

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Любовь Успенская в шикарном вечернем платье

Фото: Instagram

Сама артистка уверяет, что обходится без глобального вмешательства косметологов.

Певица Валерия опубликовала в Instagram совместное с Любовью Успенской фото. На нем артистки после концерта позируют довольные, но заметно уставшие.

«Убегая домой после выступления, встретила в коридоре Любочку. Она просто огонь», — написала Валерия в микроблоге.

Многие ее подписчики согласились, что Любовь Успенская выглядит отлично. «Ой, милашки-неваляшки», — отметилась в комментарии Вика Цыганова. «Любовь, вы просто королева», «Куколки», «Выглядите обе просто прекрасно», «Я не знаю, сколько лет Успенкой, но Валерия выглядит как девочка рядом с ней», — похвалили артисток подписчики Валерии.

Однако Любови Успенской досталась и приличная доля критики. «Люба, зачем такое с собой делать?», «Любочка становится похожа на Гурченко», «Все хотят быть девочками», «Любовь Успенская сделала столько пластических операций, что ее даже не узнать!», «Любовь попала в рубрику "Жертвы пластических операций"», — посыпались комментарии.

В недавнем интервью Любовь Успенская признавалась, что хочет дожить до 90 лет и непременно красивой. Артистка отметила, что прибегала к помощи косметологов, но не в таком объеме, в каком ее подозревают.

Фото: Instagram

Видео: Россия 1

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!