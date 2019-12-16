«Становится похожа на Гурченко»: поклонники обвинили Любовь Успенскую в злоупотреблении пластикой

Многие ее подписчики согласились, что Любовь Успенская выглядит отлично. «Ой, милашки-неваляшки», — отметилась в комментарии Вика Цыганова. «Любовь, вы просто королева», «Куколки», «Выглядите обе просто прекрасно», «Я не знаю, сколько лет Успенкой, но Валерия выглядит как девочка рядом с ней», — похвалили артисток подписчики Валерии.

Однако Любови Успенской досталась и приличная доля критики. «Люба, зачем такое с собой делать?», «Любочка становится похожа на Гурченко», «Все хотят быть девочками», «Любовь Успенская сделала столько пластических операций, что ее даже не узнать!», «Любовь попала в рубрику "Жертвы пластических операций"», — посыпались комментарии.

В недавнем интервью Любовь Успенская признавалась, что хочет дожить до 90 лет и непременно красивой. Артистка отметила, что прибегала к помощи косметологов, но не в таком объеме, в каком ее подозревают.