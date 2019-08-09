Забыла юбку? Фанаты Виктории Дайнеко раскритиковали ее за странный наряд

В последнее время Виктория Дайнеко публикует в своем блоге в основном фотографии в купальниках. Эти снимки вызывают массу восторгов у ее подписчиков, ведь певица не старается скрыть неровности на бедрах в «фотошопе». А вот фотография с выхода в свет, которую она показала в эту пятницу, удивила фанатов.
«Одежда! Она у меня есть, если вдруг кто сомневался», — пошутила Виктория.
«Шо?! Правда есть?», «И где она?...», «На ногах почему нету?», «Я тебя обожаю, но наряд странный», — критикуют одни фолловеры.
«Вика классно выглядишь», «Шикарные ножки», «Вика, Вы отлично выглядите!!! В любом виде!!! Не обращайте внимание на завистников!!! Вы прекрасны!!!», «Вика мне кажется ты еще больше похудела? Наверно скоро с дочкой одного размера будешь) вот что значит любовь», — обсуждают другие.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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