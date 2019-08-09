Забыла юбку? Фанаты Виктории Дайнеко раскритиковали ее за странный наряд

В последнее время Виктория Дайнеко публикует в своем блоге в основном фотографии в купальниках. Эти снимки вызывают массу восторгов у ее подписчиков, ведь певица не старается скрыть неровности на бедрах в «фотошопе». А вот фотография с выхода в свет, которую она показала в эту пятницу, удивила фанатов.

«Одежда! Она у меня есть, если вдруг кто сомневался», — пошутила Виктория.