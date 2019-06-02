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32-летняя Виктория Дайнеко намекнула о романе с таинственным мужчиной

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я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Вика на отдыхе в Испании

Фото: Instagram
Певица разместила загадочный пост в соцсетях.

Виктория Дайнеко отдыхает в Испании. И, похоже, что не одна. Она публикует из отпуска фотографии с морских прогулок, на которых демонстрирует идеальную точеную фигуру в красивых купальниках.

Новый пост Виктории заинтриговал подписчиков. Певица опубликовала фото, которое сделал человек, сидящий напротив нее за столом. Вика выглядит спокойной и счастливой. Снимок она подписала так: «Когда рядом ❤️», - и ни слова больше о таинственном мужчине.

«Вау вауууу»,

«Очень милая и нежная»,

«Как же здорово, когда рядом 💓», - прокомментировали подписчики.

Виктория Дайнеко не афиширует личную жизнь. Она не показывает фото дочери, которой в октябре исполнится уже четыре года, и даже не называет ее имени. Видимо, такой же тайной артистка сделает и свои новые отношения.

А как бы поступили вы на месте известного человека?

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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