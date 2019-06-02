32-летняя Виктория Дайнеко намекнула о романе с таинственным мужчиной

Виктория Дайнеко отдыхает в Испании. И, похоже, что не одна. Она публикует из отпуска фотографии с морских прогулок, на которых демонстрирует идеальную точеную фигуру в красивых купальниках.

Новый пост Виктории заинтриговал подписчиков. Певица опубликовала фото, которое сделал человек, сидящий напротив нее за столом. Вика выглядит спокойной и счастливой. Снимок она подписала так: «Когда рядом ❤️», - и ни слова больше о таинственном мужчине.