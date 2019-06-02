32-летняя Виктория Дайнеко намекнула о романе с таинственным мужчиной

Виктория Дайнеко отдыхает в Испании. И, похоже, что не одна. Она публикует из отпуска фотографии с морских прогулок, на которых демонстрирует идеальную точеную фигуру в красивых купальниках.
Новый пост Виктории заинтриговал подписчиков. Певица опубликовала фото, которое сделал человек, сидящий напротив нее за столом. Вика выглядит спокойной и счастливой. Снимок она подписала так: «Когда рядом ❤️», - и ни слова больше о таинственном мужчине.
«Вау вауууу»,
«Очень милая и нежная»,
«Как же здорово, когда рядом 💓», - прокомментировали подписчики.
Виктория Дайнеко не афиширует личную жизнь. Она не показывает фото дочери, которой в октябре исполнится уже четыре года, и даже не называет ее имени. Видимо, такой же тайной артистка сделает и свои новые отношения.
А как бы поступили вы на месте известного человека?
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!