За избиение сына Пьехи, Безбородов выгнал жену из дома: «Она — истеричка»

История произошла в коттеджном поселке Рощино под Петербургом, где 7-летний наследник певца живет с мамой Натальей Горчаковой и ее родителями. По соседству с их коттеджем, отдыхает и жена футбольного судьи с тремя детьми. Дети между собой подружились и в этот день играли вместе.

После того, как сын Пьехи случайно проткнул надувной бассейн карандашом, а дядя мальчика предложил заклеить бассейн — Ирина потребовала материальное возмещение нанесенного ущерба, на что получила отказ. Затем, по словам Ирины, она отправилась к администратору коттеджного поселка с целью решить данный вопрос. Когда она возвращалась к своему дому, где оставался спать годовалый сын, Безбородова увидела, что из ее дома выходит Петя.

Женщина испугалась, что он мог навредить ее ребенку. Взяв за руку мальчика, она повела его в дом к матери, по дороге тот якобы не устоял на ногах и упал на колени. Как передает слова Ирины Безбородовой 5 Канал, после этого между взрослыми начался конфликт, в ходе которого дядя ребенка, по ее словам, начал толкать Безбородову. Ссору частично удалось записать на телефон, что наглядно показывает агрессивный настрой Ирины.

Сейчас мальчик с мамой находятся в больнице в Сестрорецке. Его обследуют врачи, которые диагностировали сотрясение мозга.