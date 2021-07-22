За избиение сына Пьехи, Безбородов выгнал жену из дома: «Она — истеричка»
В элитном коттеджном поселке произошел серьезный конфликт: 53-летняя супруга футбольного судьи Владислава Безбородова, Ирина, нанесла серьезные травмы сыну Стаса Пьехи. Журналисты «Комсомольской Правды» сразу связались с мужем напавшей и получили комментарий: «Она — истеричка. Я ее выгнал из дома. Сейчас я на сборах, таких на поле не терплю, а дома — тем более», — сказал по телефону Владислав Безбородов.
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Фото: Личный Instagram @wolfieha
Ирина Безбородова рассказала свою версию случившегося: правоохранительным органам женщина сообщила, что якобы пытались не только защитить свое имущество, но и заступиться за своего ребенка. Полную версию Ирины передает «Пятый Канал».
История произошла в коттеджном поселке Рощино под Петербургом, где 7-летний наследник певца живет с мамой Натальей Горчаковой и ее родителями. По соседству с их коттеджем, отдыхает и жена футбольного судьи с тремя детьми. Дети между собой подружились и в этот день играли вместе.
После того, как сын Пьехи случайно проткнул надувной бассейн карандашом, а дядя мальчика предложил заклеить бассейн — Ирина потребовала материальное возмещение нанесенного ущерба, на что получила отказ. Затем, по словам Ирины, она отправилась к администратору коттеджного поселка с целью решить данный вопрос. Когда она возвращалась к своему дому, где оставался спать годовалый сын, Безбородова увидела, что из ее дома выходит Петя.
Женщина испугалась, что он мог навредить ее ребенку. Взяв за руку мальчика, она повела его в дом к матери, по дороге тот якобы не устоял на ногах и упал на колени. Как передает слова Ирины Безбородовой 5 Канал, после этого между взрослыми начался конфликт, в ходе которого дядя ребенка, по ее словам, начал толкать Безбородову. Ссору частично удалось записать на телефон, что наглядно показывает агрессивный настрой Ирины.
Сейчас мальчик с мамой находятся в больнице в Сестрорецке. Его обследуют врачи, которые диагностировали сотрясение мозга.
Фото и видео: Rambler, Global Press Look, Instagram
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