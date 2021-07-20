7-летнего сына Стаса Пьехи хладнокровно избила соседка — мальчик в больнице

Петя ударился не только всем телом, но и головой. После происшествия мальчика госпитализировали Сейчас он с мамой и находится под присмотром медиков.

В интервью «Комсомольской правде» Стас Пьеха рассказал, что приезжал к бывшей жене и сыну несколько дней назад. «Все у них было хорошо. Неадекватных соседей еще не было», — отметил он.

Артист не намерен оставлять взрослого человека, поднявшего руку на ребенка, без наказания. Кстати, агрессивной многодетной мамашей оказалась жена известного футбольного арбитра Владислава Безбородова.

Стас Пьеха уже призвал на помощь звездного адвоката Сергея Жорина, который прокомментировал ситуацию: «О возбуждении уголовного дела можно будет говорить, когда у нас на руках будут результаты всех обследований и экспертиз».

Напомним, Стас Пьеха и Наталья Горчакова были женаты несколько лет. Супруга помогала артистку бороться с пагубными зависимостями. В итоге они приняли решение расстаться, но ради ребенка остаться друзьями.