За 6 лет со дня смерти отца Яна Поплавская не смирилась с его потерей: «Не удалила его номер»
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Фото: www.instagram.com/the_yana_poplavskaya
Яна Поплавская рассказывала, что у нее в жизни было два отца: кровный Евгений Поплавский и отчим Владимир Александров, воспитывавший ее с четырех лет. Актриса была очень привязана ко второму мужу матери и очень его любила.
В годовщину смерти отца Яна показала трогательное семейное фото (листайте галерею) и посвятила родному человеку трогательные слова, отметив, что так и не смирилась с его потерей.
«Папа ушел в Крещение, во время Соборования, мы с мамой держали его руки до последнего вздоха. Шесть лет как папы нет с нами! Моя боль не прошла, она тихо притаилась внутри, там и живет с воспоминаниями, но сегодня она опять вырвалась наружу, разрывая меня на куски, — написала актриса в блоге. — Эта боль показывала мне киноленту длиною в жизнь. У каждого из вас кто знает, что такое страшные потери, есть свое "кино", и смотреть его и радостно, и счастливо, и невыносимо больно».
Актриса призналась, что только с потерей отца поняла, как нужно жить. «Смысл в том, чтобы отдавать, вкладывать, делиться, учить детей и жить сейчас. Я осиротела, я не удалила папин мобильный номер, у меня острая нехватка его спокойного голоса. Папа еще удивительно улыбался, как-то не по-взрослому», — добавила она.
Яна рассказала в посвящении, что отец растил ее, неродную по крови девочку, в полной любви: «Он стал моим папой, когда мне было 4 года. Он вырастил Клима, очень сильно любил его и меня. Папа научил меня всему, что я умею в этой жизни. Папа выполнил свою главную миссию! Мой родной, он научил меня любить».
Напомним, кровный отец актрисы Евгений Поплавский скончался в мае 2021 года. А еще через полгода ушел из жизни отец ее избранника, радиоведущего Евгения Яковлева.
Фото: Instagram