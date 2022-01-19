За 6 лет со дня смерти отца Яна Поплавская не смирилась с его потерей: «Не удалила его номер»

«Папа ушел в Крещение, во время Соборования, мы с мамой держали его руки до последнего вздоха. Шесть лет как папы нет с нами! Моя боль не прошла, она тихо притаилась внутри, там и живет с воспоминаниями, но сегодня она опять вырвалась наружу, разрывая меня на куски, — написала актриса в блоге. — Эта боль показывала мне киноленту длиною в жизнь. У каждого из вас кто знает, что такое страшные потери, есть свое "кино", и смотреть его и радостно, и счастливо, и невыносимо больно».

Актриса призналась, что только с потерей отца поняла, как нужно жить. «Смысл в том, чтобы отдавать, вкладывать, делиться, учить детей и жить сейчас. Я осиротела, я не удалила папин мобильный номер, у меня острая нехватка его спокойного голоса. Папа еще удивительно улыбался, как-то не по-взрослому», — добавила она.