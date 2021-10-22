Яна Поплавская сообщила о смерти члена семьи — второго за полгода
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: @the_yana_poplavskaya/Instagram
Поплавская опубликовала фото с Анатолием, сделанное всего три недели назад. «Не стало папы, папы моего мужа. Дома мы всегда говорили "наш папа". Светлый, добрый, невозможно теплый и какой-то очень родной человек. Мы с ним сразу полюбили друг друга, с первой минуты», — подписала снимок артистка.
Яна отметила, что свекор был прекрасным человеком, помогал влюбленным строить дом, был военным летчиком: «Сколько он всего знал, сколько рассказывал». Поплавскую трогало до слез, когда Анатолий звонил своему сыну, ее партнеру и ведущему Евгению, в 5:40 утра, чтобы тот не проспал утренний эфир.
«Почему же так несправедливо устроена жизнь, хорошие люди, любимые, нужные уходят, а другие, злобные, подлые, страшные своей чернотой, люди живут…? Я не могу слышать больше слова: ковид и рак», — добавила Поплавская.
Актриса всего за полгода переживает смерть второго родственника. В конце мая скончался отец Яны — журналист Евгений Поплавский. Ему было 86 лет. Несмотря на то, что родители артистки развелись, когда она была еще маленькой, она всегда поддерживала отношения с отцом.
Фото и видео: Instagram