Яна Поплавская сообщила о смерти члена семьи — второго за полгода

Яна отметила, что свекор был прекрасным человеком, помогал влюбленным строить дом, был военным летчиком: «Сколько он всего знал, сколько рассказывал». Поплавскую трогало до слез, когда Анатолий звонил своему сыну, ее партнеру и ведущему Евгению, в 5:40 утра, чтобы тот не проспал утренний эфир.

«Почему же так несправедливо устроена жизнь, хорошие люди, любимые, нужные уходят, а другие, злобные, подлые, страшные своей чернотой, люди живут…? Я не могу слышать больше слова: ковид и рак», — добавила Поплавская.

Актриса всего за полгода переживает смерть второго родственника. В конце мая скончался отец Яны — журналист Евгений Поплавский. Ему было 86 лет. Несмотря на то, что родители артистки развелись, когда она была еще маленькой, она всегда поддерживала отношения с отцом.