Актриса Яна Поплавская рассказала о смерти отца

Она опубликовала фотографию с родителями и написала пост в социальной сети. Как уточнила звезда, отец умер во вторник, 25 мая. «Для меня эта фотография очень трогательная: у папы в руках серебряная ложечка, которую он купил "на зубок" Иларию-Ларику — своему самому маленькому правнуку», — подчеркнула она.

Поплавская отметила, что Евгений Васильевич был добрым человеком, которого будут вспоминать многочисленные коллеги и друзья. По ее словам, он останется в сердце каждого из большой семьи. «Любим тебя. Царствие Небесное рабу Божьему Евгению», — написала она. Отцу Поплавской было 86 лет. Как сообщала в одном из недавних интервью знаменитость, в свои годы мужчина выглядел «на миллион долларов».