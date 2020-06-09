Юлия Высоцкая в лаконичной рубашке и стильных очках удивила фанатов дачным стилем: «Какая красивая»
Телеведущая Юлия Высоцкая порадовала поклонников стильным дачным фото. Для съемки актриса надела белую лаконичную рубашку и джинсы. Особо поклонникам Юлии понравились ее солнцезащитные очки.
«Лето! Ура! Сезон террасных посиделок открыли. Хорошего дня!», — подписала она фото, сделанное на даче на Николиной горе.
«Какая красивая», «Очень стильные очки», «Хорошенькая какая», «Как всегда, у вас стильно и уютно», «Юлия, вы супер!», «Красотка», «Очки — огонь», — полетели в адрес Юлии Высоцкой комплименты от подписчиков.
Ранее Юлия Высоцкая поделилась с подписчиками фотографией в нежном платье с ромашками, а также показала, как она выглядела в день знакомства с мужем Андреем Кончаловским.
Фото и видео: Instagram Юлии Высоцкой, Starface
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