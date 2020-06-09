Юлия Высоцкая в лаконичной рубашке и стильных очках удивила фанатов дачным стилем: «Какая красивая»

«Какая красивая», «Очень стильные очки», «Хорошенькая какая», «Как всегда, у вас стильно и уютно», «Юлия, вы супер!», «Красотка», «Очки — огонь», — полетели в адрес Юлии Высоцкой комплименты от подписчиков.

Ранее Юлия Высоцкая поделилась с подписчиками фотографией в нежном платье с ромашками, а также показала, как она выглядела в день знакомства с мужем Андреем Кончаловским.