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Юлия Высоцкая восхитила поклонников нежным фото в платье с ромашками

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Юлия Высоцкая в платье с ромашками

Фото: Instagram

Юлия Высоцкая поделилась фото с летним настроением и восхитила поклонников в Instagram. Максимально естественный образ актрисы, дополненный ярким нарядом собрал десятки комплиментов.

На снимке Высоцкая позирует, демонстрируя золотистый загар. На ней — в легкое летнее платье с V-образным вырезом и многоцветным флористическим принтом с ромашками. Насыщенные краски наряда сбалансированы отсутствием яркого мейкапа и простой прической с собранными в пучок волосами. «Не сегодня вечером, к сожалению…» — загадочно прокомментировала свою публикацию звезда.

Фолловеры не жалели комплиментов в адрес Юлии Высоцкой. «Как вы прекрасны в своей естественности и теплоте», «Слов не нахожу… Сколько нежности, тепла и красоты!», «Такая естественная и искренняя красота», «Юлия, красивая и нежная», «Девчонка молодая», «Очень красивая, очень свежая и настоящая», «Красивая, молодая, стройная» — пишут в комментариях.

Фото: Instagram

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