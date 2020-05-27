Юлия Высоцкая восхитила поклонников нежным фото в платье с ромашками

Фолловеры не жалели комплиментов в адрес Юлии Высоцкой. «Как вы прекрасны в своей естественности и теплоте», «Слов не нахожу… Сколько нежности, тепла и красоты!», «Такая естественная и искренняя красота», «Юлия, красивая и нежная», «Девчонка молодая», «Очень красивая, очень свежая и настоящая», «Красивая, молодая, стройная» — пишут в комментариях.

Фото: Instagram

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