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Мамино счастье: Юлия Снигирь поделилась редким фото трехлетнего сына

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Юлия Снигирь

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru

Актриса предпочитает не афишировать личную жизнь.

В 2016 году актриса Юлия Снигирь впервые стала мамой — 9 марта она родила сына Федора. Звезда театра и кино не любит делиться подробностями личной жизни, поэтому фотографии мальчика в ее блоге появляются крайне редко. Однако несколько часов назад Юлия показала новый снимок подросшего сына.

«Славный мальчик :) мой такого же возраста, тоже везде с машинками 😁счастья вам», «Главное, с машинкой в руках», «Федя такой взрослый уже🐣 Пусть в вашей семье счастье приумножается с каждым днём все больше и больше», «Хочет теплую погодку и гулять)😊надеюсь, весна принесет нам это», «Фёдор!!! Какое чудо!! 👍👍👍 Затылок мамкин, характер папкин. Я права?», «Мамино счастье!!!», «Машинка) на улицу) гулять)👍С первым Днём Весны Вас, Юлечка и Федор)», «Мамочкин мальчик…», — прокомментировали фото подписчики Юлии.

Напомним, в минувшем году внимательные поклонники предположили, что Юлия Снигирь вышла замуж за своего избранника — актера Евгения Цыганова. Масла в огонь в этой истории подлил Федор Бондарчук, который тоже обратил внимание на кольцо на том самом пальце актера: «Меня раздражает, что ты также одет, как и я. А потом, у тебя такое же кольцо, как у меня. Или уже у меня такое, как у тебя, потому что чуть пораньше». Ни Юлия, ни Евгений не спешат проливать свет на свой статус. «Товарищи любопытствующие. Вас родители в детстве не учили, что неприлично совать нос в чужие дела? Если вам чего-то не рассказывают, это не значит, что от вас что-то скрывают. Просто живут своей жизнью, вот и всё. Товарищи переживающие, сердобольные, праведные. Будьте спокойны, у вас нет ни одного повода для переживания и вашего праведного гнева. Всё у всех - более, чем хорошо», — резко высказалась Юлия в ответ на волну публикаций о бракосочетании.

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(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото: Instagram, пресс-служба, Екатерина Ширинкина/Passion.ru, Starface

Видео: YouTube

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