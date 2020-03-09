Юлия Снигирь впервые показала лицо сына от Евгения Цыганова в своем блоге

36-летняя Юлия Снигирь предпочитает не афишировать свою личную жизнь. Даже о том, что у нее есть ребенок от 40-летнего Евгения Цыганова, знали не все поклонники ее таланта. В блоге актрисы изредка появлялись снимки мальчика, которого назвали Федором, но его лицо она пока не показывала, несмотря на то, что в Сети есть снимки с мероприятий, где он присутствует в компании братьев и сестер.

«Этому парню сегодня 4», — написала звездная мама под фотографией, на которой поклонники смогли в подробностях рассмотреть черты мальчика.