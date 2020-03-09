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Юлия Снигирь впервые показала лицо сына от Евгения Цыганова в своем блоге

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Евгений Цыганов и Юлия Снигирь

Фото: Komsomolskaya Pravda/globallookpress

Поклонники Юлии Снигирь обсуждают, на кого больше похож ее сын.

36-летняя Юлия Снигирь предпочитает не афишировать свою личную жизнь. Даже о том, что у нее есть ребенок от 40-летнего Евгения Цыганова, знали не все поклонники ее таланта. В блоге актрисы изредка появлялись снимки мальчика, которого назвали Федором, но его лицо она пока не показывала, несмотря на то, что в Сети есть снимки с мероприятий, где он присутствует в компании братьев и сестер.

«Этому парню сегодня 4», — написала звездная мама под фотографией, на которой поклонники смогли в подробностях рассмотреть черты мальчика.

«Какой красавец!! С днем рождения», «Красавчик, на вас похож», «На мамочку похож), такое же солнышко», «Как же похож на маму, поздравляю», «Это ребенок Цыганова?», «Восьмой», — обсуждают подписчики.

Федор — первый ребенок для Юлии Снигирь и восьмой для Евгения Цыганова. Семерых детей актеру родила актриса Ирина Леонова, с которой он состоял в фактическом браке. Евгений общается и со старшими детьми, периодически показывает фото с ними в социальной сети.

«Это противный маленький человек, который качает права. Хорошо, что у сына есть старшие братья и сестры, которые могут поставить его на место», — говорила Юлия о семье своего избранника.

Фото и видео: instagram, globallookpress

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