Юлия Снигирь в тунике со спущенным плечом рассказала о своих желаниях
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Юлия Снигирь поделилась с подписчиками своими мечтами. Она составила список дел, к которыми займется сразу, как окончится режим самоизоляции. Об этом она рассказала Instagram, сопроводив пост фотографией, где она запечатлена в тунике со спущенным плечом.
«Я хочу: покататься на велосипеде в Нескучном саду, подстричься, сходить в кино, устроить дома вечеринку. А чего хотите вы?», — поинтересовалась она у фолловеров.
«Хочу на работу», «Хочу обнять любимого мужчину. Расстояния», «Хочу на дачу», «Хочу долгие прогулки», «А мы хотим вас в роли Настасьи Филипповны или Анны Аркадьевны», — посыпались комментарии.
Во время долгого пребывания дома из-за коронавируса Юлия Снигирь добралась до семейных альбомов и некоторыми редкими кадрами с мужем и сыном поделилась в Instagram. Кстати, сына Федора актриса, которая не любит рассказывать о личной жизни, показала совсем недавно.
Фото и видео: Instagram
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