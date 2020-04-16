Юлия Снигирь в тунике со спущенным плечом рассказала о своих желаниях

«Я хочу: покататься на велосипеде в Нескучном саду, подстричься, сходить в кино, устроить дома вечеринку. А чего хотите вы?», — поинтересовалась она у фолловеров.

«Хочу на работу», «Хочу обнять любимого мужчину. Расстояния», «Хочу на дачу», «Хочу долгие прогулки», «А мы хотим вас в роли Настасьи Филипповны или Анны Аркадьевны», — посыпались комментарии.

Во время долгого пребывания дома из-за коронавируса Юлия Снигирь добралась до семейных альбомов и некоторыми редкими кадрами с мужем и сыном поделилась в Instagram. Кстати, сына Федора актриса, которая не любит рассказывать о личной жизни, показала совсем недавно.