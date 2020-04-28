Юлия Савичева в ярком платье показала стройные ноги на архивном фото

«Вы такая свеженькая», «Просто шикарная девочка», «Симпатичное платье», «Юля, Вы прям как куколка», «Милашка», «Красотка», — написали комплименты в комментариях.

Ранее Юлия Савичева показывала дерзкие и несвойственные ей образы, а также рассказывала, когда решится сделать пластическую операцию.