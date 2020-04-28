Юлия Савичева в ярком платье показала стройные ноги на архивном фото
Фото: Instagram
Юлия Cавичева поделилась с подписчиками в Instagram архивной фотографией, на которой позирует с рыжими волнистыми локонами и в ярком мини-платье. Короткий наряд приоткрыл стройные ноги артистки.
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«Вы такая свеженькая», «Просто шикарная девочка», «Симпатичное платье», «Юля, Вы прям как куколка», «Милашка», «Красотка», — написали комплименты в комментариях.
Ранее Юлия Савичева показывала дерзкие и несвойственные ей образы, а также рассказывала, когда решится сделать пластическую операцию.
Фото и видео: Instagram
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