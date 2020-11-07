Юлия Савичева поделилась с подписчиками секретом идеальных взаимоотношений с мужем
Знаменитость поделилась со своими подписчиками, что самое важное в их семье – это умение разговаривать и слышать друг друга.
«В моей семье есть одно, наверное, самое главное правило - мы всегда разговариваем. Если кого-то из нас что-то беспокоит, мы не молчим об этом и не копим это в себе. Темы наших разговоров могут быть самыми разными: начиная от мировых потрясений, заканчивая самыми бытовыми и неприглядными. Не стоит бояться высказывать свои мысли и переживания родным», – написала звезда.
Она также отметила, что эмоции нельзя держать внутри себя, их нужно обязательно вовремя выплескивать.
«Иногда даже покричать и выплеснуть эмоции друг на друга полезнее, чем держать их внутри. В конечном итоге вы так или иначе придете к общему знаменателю и разрешите проблемы, которые волнуют вас, если вы уважаете друг друга, прислушиваетесь и по-настоящему хотите гармонии в семье», – дополнила артистка.
Юлия уверена, что если бы люди умели общаться с друг другом о по-настоящему важных вещах, то разводов и расставаний в нашем мире было бы намного меньше.
Фото и видео: @yuliasavicheva / Instagram
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