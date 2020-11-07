Юлия Савичева поделилась с подписчиками секретом идеальных взаимоотношений с мужем

Знаменитость поделилась со своими подписчиками, что самое важное в их семье – это умение разговаривать и слышать друг друга.

«В моей семье есть одно, наверное, самое главное правило - мы всегда разговариваем. Если кого-то из нас что-то беспокоит, мы не молчим об этом и не копим это в себе. Темы наших разговоров могут быть самыми разными: начиная от мировых потрясений, заканчивая самыми бытовыми и неприглядными. Не стоит бояться высказывать свои мысли и переживания родным», – написала звезда.