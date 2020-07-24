Малефисента, Клеопатра, восковая кукла? Поклонники Юлии Савичевой обсуждают ее смелое преображение
Фото: Instagram Юлии Савичевой
«Не бойтесь экспериментов. Пробуйте, мечтайте, творите и оставайтесь разными, удивляя себя и тех, кто вас окружает. Ведь эксперименты делают нашу жизнь такой интересной. Напишите, какой образ вам больше нравится, первый или второй? Посмотрим, насколько вы любите эксперименты», — написала она.
«Первый образ... Ух, какая», «Первая фотка огонь», «Есть в этом образе что то магическое», «Малефисента», «Загадочная Клеопатра», «Ой, я на первой, вообще подумала восковая кукла, оригинально, образ, что надо», «Первый образ более необычный, он, наверное, и нравится больше», «Удивительное превращение девочки с дредами в леди», «Фотки классные. Образ? Оба по своему хороши, конечно, но в первом как то Вас не вижу», «Второй классный», «Замечательна во всех образах!!! Юля-супер», «Естественно, второй роднее. А первый подождёт лет 10-20 и сам придет», — обсуждают поклонники.
А как считаете вы? Какой образ лучше?
Фото и видео: Instagram/@yuliasavicheva
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