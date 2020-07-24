Малефисента, Клеопатра, восковая кукла? Поклонники Юлии Савичевой обсуждают ее смелое преображение

«Первый образ... Ух, какая», «Первая фотка огонь», «Есть в этом образе что то магическое», «Малефисента», «Загадочная Клеопатра», «Ой, я на первой, вообще подумала восковая кукла, оригинально, образ, что надо», «Первый образ более необычный, он, наверное, и нравится больше», «Удивительное превращение девочки с дредами в леди», «Фотки классные. Образ? Оба по своему хороши, конечно, но в первом как то Вас не вижу», «Второй классный», «Замечательна во всех образах!!! Юля-супер», «Естественно, второй роднее. А первый подождёт лет 10-20 и сам придет», — обсуждают поклонники.

А как считаете вы? Какой образ лучше?