Юлия Савичева откровенно высказалась о творчестве Ольги Бузовой
Вокальные способности Ольги Бузовой не прокомментировал только ленивый. Но в момент пика популярности новоиспеченной артистки Юлия Савичева была занята более важными вещами — она жила заграницей, где, как оказалось, вынашивала долгожданного ребенка после первой неудачной беременности. Поэтому о творчестве популярной певицы из «Дома-2» Юля высказалась на днях.
«Когда я увидела около года назад, что Оля начала петь, я, честно вам скажу, отнеслась к этому очень скептически. Я пыталась вслушиваться в ноты, подачу, вокал. Не услышав особых прорывов, я улыбнулась и забыла об услышанном», — написала она в блоге.
Свое мнение о коллеге Савичева изменила после того, как вживую увидела выступление Оли. «Она по-настоящему верит в то, что делает, к тому же, говорят, она страшный трудоголик, как бы и кто не относился к ней лично, ее музыке и вокальным данным. Я всегда говорю — будь такой какая ты есть, не притворяйся, люби свое дело и много работай. Зрители и слушатели особенно чувствуют фальшь, их нельзя купить. Оля — очень яркий пример, подтверждающий мои слова. Могу только пожелать ей не останавливаться на достигнутом и продолжать дальше радовать своих слушателей», — подытожила певица.
Саму Юлю поклонники любят именно за искренность. Ее первая после большого перерыва песня особенно пришлась им по вкусу: в ней артистка выразила всю силу своего характера.
К слову, вчера вечером на премии «Нового радио» «Высшая лига» Ольгу Бузову освистали зрители. Являясь ведущей мероприятия, она спросила со сцены: «Мой родной и любимый зритель, скажите: вы реально хотите, чтобы я прекратила свою сольную карьеру?». Когда зал закричал: «Да!», артистка стушевалась: «Я, конечно, к такому ответу не была готова. Но, так как я всегда говорю, что мои люди всегда со мной, и слушаюсь, что они говорят… Хорошо. Я согласна. Я прямо сейчас, если вы не просыпаетесь под звуки поцелуев, не открываете мир других мужчин… Прямо сейчас, здесь, я ухожу со сцены. Я заканчиваю свою сольную карьеру. Но я сделаю это только тогда, когда я получу все премии, которые только существуют в России, в Америке. Потому что, как сказали в одном издательстве, я — первый артист, который начал выводить русскую музыку на мировой уровень», — цитирует ее PeopleTalk.
Фото: instagram