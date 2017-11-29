Юлия Савичева выяснила, в чем секрет популярности ее коллеги.

Вокальные способности Ольги Бузовой не прокомментировал только ленивый. Но в момент пика популярности новоиспеченной артистки Юлия Савичева была занята более важными вещами — она жила заграницей, где, как оказалось, вынашивала долгожданного ребенка после первой неудачной беременности. Поэтому о творчестве популярной певицы из «Дома-2» Юля высказалась на днях.

«Когда я увидела около года назад, что Оля начала петь, я, честно вам скажу, отнеслась к этому очень скептически. Я пыталась вслушиваться в ноты, подачу, вокал. Не услышав особых прорывов, я улыбнулась и забыла об услышанном», — написала она в блоге.

Свое мнение о коллеге Савичева изменила после того, как вживую увидела выступление Оли. «Она по-настоящему верит в то, что делает, к тому же, говорят, она страшный трудоголик, как бы и кто не относился к ней лично, ее музыке и вокальным данным. Я всегда говорю — будь такой какая ты есть, не притворяйся, люби свое дело и много работай. Зрители и слушатели особенно чувствуют фальшь, их нельзя купить. Оля — очень яркий пример, подтверждающий мои слова. Могу только пожелать ей не останавливаться на достигнутом и продолжать дальше радовать своих слушателей», — подытожила певица.

Саму Юлю поклонники любят именно за искренность. Ее первая после большого перерыва песня особенно пришлась им по вкусу: в ней артистка выразила всю силу своего характера.