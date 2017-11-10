Выступление Ольги Бузовой в Ярославле закончилось скандалом
31-летняя Ольга Бузова продолжает покорять музыкальный Олимп. Всего лишь за год с момента появления первой песни поющая телеведущая выпустила несколько клипов, записала альбом и провела множество выступлений. Один из последних «сольников» Ольги, который состоялся минувшим вечером в Ярославле», закончился скандалом.
Во время исполнения певицей одной из песен отключилась фонограмма, но Ольга не растерялась и допела вместе со зрителями. В своем Instagram телеведущая принесла извинения за случившуюся ситуацию и поблагодарила поклонников за поддержку. Однако, многие пользователи Сети уверены, что неполадки были срежиссированы и таким образом знаменитость хотела доказать, что поет вживую.
«Так быстро сообразила, как-будто это запланированное отключение. Дабы народ подумал «ооо живьем»…», «Конечно,всё спецом сделано,Бузова поёт под фанеру», «По-моему они сделали специально и Оля знала на какой песне это будет...режиссерский ход,потомучто много разговоров про ее фанеру...», «Ещё одна режиссерская находка,не более», «Специально подстроили чтоб доказать что она поёт типо вживую», — написали Ольге в комментариях.
Напомним, две недели назад в Москве состоялся большой сольный концерт Ольги Бузовой, который запомнился зрителям яркими декорациями, красочными нарядами и отличными танцевальными постановками. Однако, некоторые из тех, кто пришел в этот вечер в Известия Hall, пожаловались на плохую слышимость и слабый звук.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: instagram