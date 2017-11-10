Во время очередного концерта певицы возникли неполадки со звуком, которые не кажутся поклонникам случайностью.

31-летняя Ольга Бузова продолжает покорять музыкальный Олимп. Всего лишь за год с момента появления первой песни поющая телеведущая выпустила несколько клипов, записала альбом и провела множество выступлений. Один из последних «сольников» Ольги, который состоялся минувшим вечером в Ярославле», закончился скандалом.

Во время исполнения певицей одной из песен отключилась фонограмма, но Ольга не растерялась и допела вместе со зрителями. В своем Instagram телеведущая принесла извинения за случившуюся ситуацию и поблагодарила поклонников за поддержку. Однако, многие пользователи Сети уверены, что неполадки были срежиссированы и таким образом знаменитость хотела доказать, что поет вживую.