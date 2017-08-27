Юля Савичева рассказала о неудачной беременности.

Поклонники Юлии Савичевой были удивлены, когда она покинула шоу-бизнес: певица была на пике популярности, и вдруг решила бросить все и уйти в тень. Как оказалось, у нее на то была веская причина. Сегодня экс-участница «Фабрики звезд» призналась: во время гастролей она потеряла своего первого ребенка.

«В разгар очередных гастролей, почувствовав недомогание, сделала тест и узнала, что беременна. Мы с Сашей были счастливы. Одним из первых, с кем поделились радостью, стал Максим Фадеев», — поделилась артистка. Чувствуя себя хорошо, Юля решила не прекращать гастрольную деятельность.

«Несчастье произошло, когда улетела из Москвы в провинцию снимать свой клип. Я проснулась рано утром в отеле от жуткой боли — началось кровотечение. <...> Мужа рядом не было. Позвонила ему перед тем, как должны были дать наркоз. Саша очень жутко переживал, как и все близкие люди, которым мы очень благодарны за поддержку. В роддоме я провела три дня», — цитирует Юлю «СтарХит» со ссылкой на «Караван историй».

Несчастье случилось на втором месяце беременности, несмотря на то, что она протекала легко. «Даже, если чувствовала, что где-то побаливает, не обращала на это особенного внимания», — вспоминает Юля.

Этот эпизод стал серьезным испытанием для пары. Савичева надолго покинула сцену, жила с мужем в Португалии, редко выходила в Сеть, почти не рассказывала о семье. Как оказалось, они работали над тем, чтобы в их семье появился третий. И вскоре все получилось: