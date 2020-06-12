Похудевшая Юлия Проскурякова поделилась летним фото с мужем и дочкой: «Вы такие милые, берегите друг друга»

Молодая жена Игоря Николаева Юлия Проскурякова порадовала фанатов летним семейным фото. Юлия и Игорь с дочерью Вероникой приняли участие в акции памяти.

«Мы присоединяемся к акции @sadpamyati2020, цель которой высадить 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших в годы Великой Отечественной войны. Это дерево посажено в честь моего прадеда - Булатова Александра Александровича, который погиб на войне..., а также в честь деда Игоря - Николаева Ивана Николаевича..., который дошёл до Берлина и вернулся домой к своим родным и близким...

Последовать нашему примеру может каждый из вас.

Для этого нужно высадить дерево у себя на участке, сделать фото с ним и выложить его в соцсети с рассказом о том, кому вы его посвящаете. Пусть у каждого героя будет свое дерево памяти!», — написала Юлия в микроблоге.