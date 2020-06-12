Похудевшая Юлия Проскурякова поделилась летним фото с мужем и дочкой: «Вы такие милые, берегите друг друга»
Фото: Starface
Молодая жена Игоря Николаева Юлия Проскурякова порадовала фанатов летним семейным фото. Юлия и Игорь с дочерью Вероникой приняли участие в акции памяти.
«Мы присоединяемся к акции @sadpamyati2020, цель которой высадить 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших в годы Великой Отечественной войны. Это дерево посажено в честь моего прадеда - Булатова Александра Александровича, который погиб на войне..., а также в честь деда Игоря - Николаева Ивана Николаевича..., который дошёл до Берлина и вернулся домой к своим родным и близким...
Последовать нашему примеру может каждый из вас.
Для этого нужно высадить дерево у себя на участке, сделать фото с ним и выложить его в соцсети с рассказом о том, кому вы его посвящаете. Пусть у каждого героя будет свое дерево памяти!», — написала Юлия в микроблоге.
Поклонники семьи отметили, что Юлия похудела, Вероника подросла, и вообще вся семья выглядит отлично.
«Образцово-показательная семья! Пример для многих! Как же приятно смотреть на вас, хоть на концертах, хоть с лопатой в саду. Простые, добрые, талантливые, ни одной хайпово-скандальной истории вокруг вас! Браво! Счастья вам и крепкого здоровья!», «Вероника как подросла!», «Юлия, вы отлично выглядите, такая стройная», «Вы такие милые берегите друг друга от злых, недобрых и завистливые людей. Короче, от духов злобы поднебесной! А Юленька прекрасна, а доченька это чудо! Счастья вам!», — написали в комментариях.
Фото и видео: Instagram Юлии Проскуряковой, Starface
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!