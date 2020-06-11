Юлия Проскурякова удивила поклонников энергичным танцем под модный трек

«Эстафету приняла и поплакала на техно. Не прошло и полгода. Никому уже передавать не буду, не актуально, наверное, но если кто-то хочет — танцуйте) Всем хорошего настроения»

«Юлечка, супер, вот это драйв», «Вау, очень классно», «Красотка», «Молодец Юлька», «Приколистка», «Очень круто !!!», «Талант актрисы!)вы супер», — хвалят одни.

«Присоединилась к Рудковской, что за ерундой занимаются», «Лучше не танцуй Юля,это не твоё, но против тебя ничего не имею, это моё мнение», — ругают другие.