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Юлия Проскурякова удивила поклонников энергичным танцем под модный трек

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Юлия Проскурякова — певица и режиссер

Фото: Instagram Юлии Проскуряковой

37-летняя Юлия Проскурякова записала забавный видеоролик в стиле TikTok.

«Эстафету приняла и поплакала на техно. Не прошло и полгода. Никому уже передавать не буду, не актуально, наверное, но если кто-то хочет — танцуйте) Всем хорошего настроения»

«Юлечка, супер, вот это драйв», «Вау, очень классно», «Красотка», «Молодец Юлька», «Приколистка», «Очень круто !!!», «Талант актрисы!)вы супер», — хвалят одни.

«Присоединилась к Рудковской, что за ерундой занимаются», «Лучше не танцуй Юля,это не твоё, но против тебя ничего не имею, это моё мнение», — ругают другие.

Фото и видео: Instagram

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