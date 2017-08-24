Юлия Проскурякова разорвала отношения с Еленой Есениной
Чуть меньше месяца назад состоялась премьера клипа Юлии Проскуряковой и Елены Есениной «За доченьку». В процессе работы над ним мама маленькой Веронички, одной из героинь видео, «изменила мужу»: эта песня — первая Юлина композиция, в которой автор музыки и слов не Игорь Николаев.
Артистки с придыханием рассказывали историю своего творческого союза: молодые мамочки познакомились в Сети, их первая личная встреча состоялась 8 марта в Санкт-Петербурге. «Сегодня у замечательной сильной талантливой удивительно красивой женщины, жены и матери и моей подруги День Рождения! Юля! Иди вперед! Будь любима, люби! Твори! Уверена, что все лучшее впереди», — писала Лена в августе. Эта дружба, судя по всему, оказалась недолгой: сегодня в блоге 35-летней Проскуряковой появилось сообщение о разрыве рабочих отношений с 29-летней Есениной.
«Дорогие Друзья! Спешим сообщить Вам, что Юлия Проскурякова и Елена Есенина больше не сотрудничают и не работают вместе», — гласит оно.
«Что случилось?», «А как же ваши совместные песни , клип?», «Это что шутка?», — удивились фанаты. «Нет. Мы прекратили наше сотрудничество, это правда», — ответила Юля.
«Юленька, очень жаль... Печально как-то слышать», «Поругались наверное...», «В шоковом состоянии..», «Юль, не обижайтесь, но по-моему Вы слишком близко подпустили человека к себе, к своей семье.... Увы, люди иногда выдают себя не за тех, кого мы себе представляем... Увы», «Жизнь полна непредсказуемыми моментами и не стоит на месте...она радует нас своим продолжением...значит, живем, радуемся и наслаждаемся», — утешают Проскурякову подписчики.
«А твое авторство куплета "ну шо Ашот" будет указано, я надеюсь? Или без суда не обойдется?», — поинтересовалась подруга Юли, поэтесса Эльвира Жагун. «Не знаю», — ответила та. «Особенно припева. Друзья, официально заявляю, припев песни Елены Есениной "ну шо Ашот" придуман и мотивирован Юлей Проскуряковой! Надеюсь, Елене хвалит мужества указать авторство. Готова выступить свидетелем в суде, если что», — заявила Эля.
А вам нравился этот дуэт?
Фото: instagram.com