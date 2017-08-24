35-летняя Юлия Проскурякова поссорилась с подругой

Чуть меньше месяца назад состоялась премьера клипа Юлии Проскуряковой и Елены Есениной «За доченьку». В процессе работы над ним мама маленькой Веронички, одной из героинь видео, «изменила мужу»: эта песня — первая Юлина композиция, в которой автор музыки и слов не Игорь Николаев.

Артистки с придыханием рассказывали историю своего творческого союза: молодые мамочки познакомились в Сети, их первая личная встреча состоялась 8 марта в Санкт-Петербурге. «Сегодня у замечательной сильной талантливой удивительно красивой женщины, жены и матери и моей подруги День Рождения! Юля! Иди вперед! Будь любима, люби! Твори! Уверена, что все лучшее впереди», — писала Лена в августе. Эта дружба, судя по всему, оказалась недолгой: сегодня в блоге 35-летней Проскуряковой появилось сообщение о разрыве рабочих отношений с 29-летней Есениной.

«Дорогие Друзья! Спешим сообщить Вам, что Юлия Проскурякова и Елена Есенина больше не сотрудничают и не работают вместе», — гласит оно.