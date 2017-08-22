«Девочка в кокошнике»: Игорь Николаев поделился милым фото полуторагодовалой дочери
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Дочь Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой Вероника уже успела завоевать свою армию поклонников.
Подписчики звездной четы ждут не дождутся новых фотографий малышки и каждый раз удивляются тому, как сильно маленькая Вероника похожа на своего знаменитого папу. Так, сегодня Николаев поделился новым снимком дочери, на котором она позирует в настоящем кокошнике.
«Девочка в кокошнике. Надела сама, снимать категорически отказывается) Эххх, русская душа!!))», - написал Игорь.
Поклонники певца отметили, что Вероника растет настщяей красавицей и пророчат ей актерское будущее: «Будущая актриса!!», «Как на папулю то похожа !!», «Уже с детства у малышки вкус, настоящая папина дочка!», «Настоящая русская красавица!!!!!!Похожа и на папу и на маму», «Русская красавица с васильковыми очами», «Папина копия, такая зайка», -
Фото: instagram.com