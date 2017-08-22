Дочь Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой Вероника уже успела завоевать свою армию поклонников.

Подписчики звездной четы ждут не дождутся новых фотографий малышки и каждый раз удивляются тому, как сильно маленькая Вероника похожа на своего знаменитого папу. Так, сегодня Николаев поделился новым снимком дочери, на котором она позирует в настоящем кокошнике.

Публикация от Игорь Николаев/Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music) Авг 21 2017 в 9:59 PDT