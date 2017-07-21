Игорь Николаев опубликовал трогательный клип Юлии Проскуряковой и Елены Есениной

В Сети появился первый клип Юлии Проскуряковой, в котором снялась ее двухлетняя дочь Вероника — «За доченьку». Работали всей семьей: мама и малышка — на съемочкой площадке, гордый отец занимался аранжировкой и музыкальным сведением песни. Что интересно, эта песня — первая Юлина композиция, в которой автор музыки и слов не Игорь Николаев.

Соавтором стала другая молодая мама, 29-летняя Елена Есенина. С певицей Юля познакомилась в Сети. Их первая личная встреча состоялась 8 марта в Санкт-Петербурге, там же сняли и клип.