Дочь Юлии Проскуряковой и Игоря Николаева в клипе «За доченьку»
Игорь Николаев опубликовал трогательный клип Юлии Проскуряковой и Елены Есениной
В Сети появился первый клип Юлии Проскуряковой, в котором снялась ее двухлетняя дочь Вероника — «За доченьку». Работали всей семьей: мама и малышка — на съемочкой площадке, гордый отец занимался аранжировкой и музыкальным сведением песни. Что интересно, эта песня — первая Юлина композиция, в которой автор музыки и слов не Игорь Николаев.
Соавтором стала другая молодая мама, 29-летняя Елена Есенина. С певицей Юля познакомилась в Сети. Их первая личная встреча состоялась 8 марта в Санкт-Петербурге, там же сняли и клип.
Маленькая дочь Вероника — не единственный ребенок Николаева. От первого брака у него есть 38-летняя дочь Юлия. А вот для Проскуряковой она стала первой и очень долгожданной. Несмотря на все сложности, связанные с рождением, малышка растет здоровой и уже весьма талантливой.
Фото: кадры из видео