Юлия Проскурякова нежно поздравила мужа с годовщиной и показала свадебную фотографию

Поклонники Юлии Проскуряковой и Игоря Николаева считают их идеальной парой. В семье композитора и певицы растет дочка Ника, ее мама заботится о папе, и вместе они не пропускают ни одного повода, чтобы сказать друг другу заветные слова. 25 сентября Игорь трогательно поздравлял Юлю с юбилеем свадьбы, а сегодня она посвящает нежные слова ему.

«С нашим днем, любимый! Ровно 12 лет назад мы познакомились с тобой в городе Екатеринбурге, кто бы мог подумать, что мы станем мужем и женой) и станем родителями прекрасной Вероники) Может ты зайдешь и прочитаешь это сейчас, а может и утром) ты даже не подозреваешь, что в соседней комнате я пишу этот поздравительный пост) Но главное ты знай, что я люблю тебя!! С нашим днем! Ура», — написала мама Веронички.