Юлия Проскурякова нежно поздравила мужа с годовщиной и показала свадебную фотографию
Поклонники Юлии Проскуряковой и Игоря Николаева считают их идеальной парой. В семье композитора и певицы растет дочка Ника, ее мама заботится о папе, и вместе они не пропускают ни одного повода, чтобы сказать друг другу заветные слова. 25 сентября Игорь трогательно поздравлял Юлю с юбилеем свадьбы, а сегодня она посвящает нежные слова ему.
«С нашим днем, любимый! Ровно 12 лет назад мы познакомились с тобой в городе Екатеринбурге, кто бы мог подумать, что мы станем мужем и женой) и станем родителями прекрасной Вероники) Может ты зайдешь и прочитаешь это сейчас, а может и утром) ты даже не подозреваешь, что в соседней комнате я пишу этот поздравительный пост) Но главное ты знай, что я люблю тебя!! С нашим днем! Ура», — написала мама Веронички.
«Любви Вам», «Удивительно трогательно и так искренне! Вы волшебная пара! Любви, нежности, тепла и радости в каждом дне, в каждом мгновении! Мы вас любим», «Замечательная семья! Счастья вам, любви, здоровья. Пусть ваша принцесса радует свиох маму и папу», «Пускай порой нелегким был совместный путь... Но вам хватило чувств и мудрости житейской, чтоб обойти все рифы и сохранить семейный свой корабль. Пусть уцелеют его паруса под ветрами перемен, пусть не захлестнут его волны эмоций и не остановит в пути полный штиль равнодушия. В добрый путь вам», «Повезло твоему мужу, что именно ты рядом с ним. Он чертовски похорошел. Долгой счастливой Вам жизни», — поздравляют пару поклонники.
«Что-то подозрительно! Такая любовь и спите в разных комнатах, да и еще пишешь, Юлечка, ночью?», «А может он спит в их спальне, а она пишет в соседней комнате?», «Если люди любят, то спят вместе. У меня муж рядом спит, в одной кровати», — обсуждают самые любопытные.
Присоединяемся к поздравлениям и желаем паре долгих лет вместе.
Фото: instagram